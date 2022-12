Derde proewe van die Vrystaat Jongooiklub: ‘n Dawerende sukses vir plaaslike veeboere

Die boer wat vooruit wil boer en wins wil verdien, moet sorg dat die gehalte van sy produkte beter is as die res.

Met hierdie waarheid in gedagte het Theron Swanepoel, Eduard Prinsloo en Dirco Bezuidenhout die Vrystaat Jongooiklub gestig om hierdie doel te bevorder. Theron verduidelik dat hulle ՚n groep vindingryke jong skaapboere bymekaargemaak het om hulle verskillende benaderings tot skaapbestuur uit te toets en te bepaal watter die hoogste opbrengste lewer.

Theron verduidelik: “Ons wil hierdie klub as ՚n grondslag vir hierdie proewe gebruik, want alle boere het idees en baie vrae.”

Derde jaar van toetsing

Ooie van al die lede is vanjaar na Dirco Bezuidenhout se plaas gebring waar sy bestuursvernuf op die proef ge-stel is. Dit stel almal bloot aan nuwe perspektiewe op kuddebestuur, wat die gesamentlike wysheid van die groep as geheel verhoog.

Daar was altesaam 140 ooie in die proef.

Watter soort jaarlikse samewerking vind tussen lede plaas?

Tiaan en Theron Swanepoel van Mooihoek Merino’s het die algehele eerste plek vir 2022 behaal met ՚n totale inkomste van R22 887 uit hulle 10 ingeskrewe ooie. (Bron: Vrystaat Jongooi-klub, Facebook)

Hierdie groep se lede vorm saam die deurslag, nie net die een wat ՚n plaas inspekteer of goedkeur nie. Vervoer, skaapkampe, tente, prysuitdeling, woltafel, ooiklassifikasie en enige ander take wat nodig is om almal te laat voel hulle het ՚n aandeel in die geleentheid se sukses, hang alles van die indiwiduele deelnemers af. Deur saam te werk, word lede van die gemeenskap aangemoedig om by die klub aan te sluit en al hoe meer mense werk saam.

Spesiale bedankings

Die klub se bestuur het waardering betuig vir Afrivet se ondersteuning van die proef deur dieregesondheidsprodukte te verskaf. Gedurende die proeftydperk was die totale koste van medikasie R50 per ooi en R30 per lam. AFGRI, wat sowat R250 000 se voer vir die proewe geborg het, het ook er-kenning vir hierdie vrygewigheid gekry.

Voorlopige voorspellings vir 2023

Rudi van Zyl se plaas sal in 2023 as plek vir die proewe dien. Die klub het ambisieuse, vooruitdenkende planne en idees wat hulle van plan is om op die lammers te beproef. Die nuwe proewe sal ՚n opvoedkundige tak bevat wat konsentreer op die band tussen moeder en nageslag.

Die Vrystaatse Jongooiklub sal algaande 2023 se nuwe aanbiedinge en ontwikkelings bekend maak sodat nog meer boere voordeel daaruit kan trek.

Vir meer inligting oor die Vrystaat Jongooiklub en hoe om aan te sluit, kyk na hulle Facebookblad by @vrystaat jongooiklub.