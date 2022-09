Cardinal Weighbridge in samewerking met GravityWeigh bied weegbrugoplossings vir elke sektor

Cardinal Weighbridge Company South Africa (Pty) Ltd. het oor die jare gegroei tot een van die grootste verskaffers van weegbrûe in Suid Afrika en

Afrika.

Met jare se suksesvolle installasies vir boere, maatskappye op die aandelebeurs, myne, nywerhede en vervoermaatskappye, het CWCSA een van die mees gevestigde maatskappye in die weegbrugbedryf geword.

CWCSA se personeel het ՚n passie vir hulle werk, streef daarna om elke kliënt te respekteer en na die beste van hulle vermoë te help met individuele vereistes.

CWCSA se weegbrûe word vervaardig vanuit ՚n top, goedgekeurde aanleg, met uitnemende gehaltebeheer. Vanaf die staal sny, aanmekaarsit en sweis, die boor van die nodige gate en die finale afskuur en gelykmaakproses, is alles onderwerp aan streng en akkurate gehaltebeheer, volgens owerheidsvereistes.

Sodra die brug klaar gebou is met die nodige versterkings, en volgens NRCS se goedgekeurde standaarde, word die onderlaag aangewend en seker gemaak die dikte van die onderlaag is korrek vir maksimum beskerming. Saam met elke brug wat uitgestuur word, is ՚n volledige kwaliteitspak vir toekomstige verwysing.

Sodra die brug geskuif word, is die siviele werk reeds gedoen op die kliënt se voorgestelde perseel, en kan die raamwerk van die brug reeds in plek gesit word met aflewering. Die staal dekke word gevul met 30 MPA sement, waarna die brug met al sy toerusting geïnstalleer word. CWCSA se weegbrûe is dus ‘n kombinasie van staal en sement, wat baie jare se gebruik verseker.

GravityWeigh word as die sagtewareprogram op die weegbrûe geïnstalleer. Die proses is binne dertig dae voltooi.

CWCSA streef die hoogste vlakke van gehalte na en is geregistreer met ISO9001 deur SABS, is SANAS-geakkrediteer en hulle sagteware is SOLASgereed vir uitvoere.

Moenie uitstel nie. Praat vandag met een van die verkoopsagente om jou eie

weegbrug te bekom.

GravityWeigh is Africa’s leading weighbridge software. It offers unrivalled system integration and data management on ALL weighbridges and scale types. It is ideal for single and multiple weighbridges, and compatible with recognised third-party software.

GravityWeigh provides control over recording the movement of bulk materials, in mining, manufacturing, ports, landfilling, recycling, road construction and other areas. From basic input to fully unmanned Camera and RFID implementations, GravityWeigh ensures reliability of your transaction data whilst giving you access to summarised information through easy-to-read reporting and exports to Microsoft Excel for further analysis.

Our software is backed by a 24-hour telephonic support desk, and with physical presence in Johannesburg, Cape Town and accredited resellers in Southern Africa, onsite technical support is always in reach.

Multi weighbridge support

Weigh in, weigh out, gross only weighing

User and group level security

Open text or masterfile dropdown capture fields

Order management

Pre-registration of vehicle transactions for weighing

RFID-enabled vehicle identification

Weigh slips e-mailed to customers/suppliers

Barcode-ended weigh slips

Verified gross mass calculation for SOLAS compliance

Overweight truck warnings

Receiving captured against Pastel GRN

Web service integration to SAP

Camera integration to first and last weigh screens

Saved pictures of each weigh transaction

Boom and light control software

