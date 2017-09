Katoenbaallaaier: Kanna maak katoen ’n geldige keuse

‘n Lonende gewas wat in droër toestande geplant kan word is katoen. Boonop is Suid-Afrikaanse katoen van so ’n hoë gehalte dat dit ’n gesogte uitvoerproduk is. Daarom kan boere dit gerus oorweeg om katoen te plant.

Maar vir suksesvolle katoenproduksie is ’n paar dinge nodig. Gelukkig hoef dit nie meer arbeidsintensief met die hand gepluk te word nie, want daar is deesdae reuse katoenstropers wat woerts-warts deur die land draf en die skoon katoen in reuse bale op die land uitblerts. Elke baal is styf met duursame plastiek vasgedraai.

Die probleem kom nou daarby om hierdie gewigtige bale die land uit te ry. Teen 2,5 ton per baal met ’n deursnit van 2,2 meter is ’n gewone laaigraaf te lig in die broek om die bale op te laai.

Groot knaklaaigrawe word daarvoor gebruik, maar vir geen boer is dit lonend om so ’n duur stuk toerusting aan te hou net om een keer per jaar katoenbale op te laai nie, daarom huur hulle kontrakteurs vir die taak, maar dit bly steeds duur.

Die oplossing

Willa Nolte van Kanna Industries is ’n man met ’n tegniese kop wat die boer se saak verstaan. Toe ’n katoenboer van Hartswater die probleem aan hom verduidelik, het hy dadelik ’n katoenbaallaaier gaan ontwerp en vervaardig om die probleem uitmuntend op te los.

Kanna se katoenbaalwa laai self met sy sterk arm vier katoenbale op om na die meule aan te ry. ’n Steunwiel sak met die oplaaislag tot op die grond om te verseker dat die wa nie omkantel wanneer hy ’n swaar baal oplig nie.

Aan die wa se relings is daar wiele om die baal vas te hou en in sy pens ’n vervoerband wat die bale galant na agter begelei om te verseker dat die plastiekomhulsel heel bly. In geen stadium word ’n baal geskuif nie, sodat daar nêrens wrywing voorkom nie.

Vir die aflaaislag wip die wa se raam na agter en die bale word sorgsaam en saggies op die grond uitgestoot.

Hierdie hele proses werk met net twee hidrouliese pype vanaf die trekker en word elektronies beheer – so maklik, selfs ’n landboujoernalis kan met hom werk.

Kanna se katoenlaaier kan vir baie boere die pad oopmaak om lonend met katoen te boer. Die wa is stewig en duursaam en kos sowat ’n derde die prys van ’n soortgelyke ingevoerde een wat net drie bale kan dra teenoor Kanna se vier.

Praat met Willa Nolte van Kanna Industries by 072-333-1051, stuur ’n e-pos na willa@kannaindustries.co.za en besoek www.kannaindustries.co.za.