Zimmatic help om boerdery om te swaai: Spilpunte verdriedubbel plaas se waarde

Deur Andrea van Wyk

Toe byna sy hele plaas ՚n paar jaar gelede afgebrand het, het Pieter Bosch eers gedink dat sy hele lewe inmekaar getuimel het. ՚n Vriend het een oggend by hom stilgehou terwyl hy na die swart verbrande lande gekyk het, en gevra: “Oom, gaan ons plant?”

Op daardie oomblik het alles vir dié boer van Lydenburg verander, met die hulp van twee Zimmatic-spilpunte.

Pieter, van die boerdery Pitcor, het aanvanklik intensief met beeste en skape geboer. In 2019 het die plaas byna heeltemal afgebrand. “Ons sestig beeste het op ՚n stukkie grond van 2 hektaar gestaan. Verder was alles weg. Dit was seker die laagste punt van my lewe. Alles was pikswart, van die drade tot die droppers. Sowat 60 hektaar veld was net weg. Dis toe ek en my vriend besluit om te begin plant.”

Vandag plant Pieter verskeie gewasse, onder meer koring, sojabone en witbone, en hou steeds ՚n paar Bonsmara-beeste en Dormer-skape aan. Twee getroue 7500P Zimmaticspilpunte het hom gehelp om te kom tot waar hy vandag ՚n goeie inkomste met dié gewasse verdien. In Augustus 2020 het Pieter besluit om ՚n spilpunt op te rig nadat hy ՚n bloutjie geloop het met ՚n poging om kool aan te plant. Hy het besef dat ՚n spilpunt die enigste uitweg is om suksesvol met sy gewasse voort te boer.

“Ons het lank gesoek en rondgebel. Dit was moeilik, want sommige van die verkopers wou deposito’s van honderdeduisende rande hê. Waar krap jy dit nou uit? Ek was moedeloos. Tóé lees ek ՚n advertensie van Zimmatic raak.”

Skaars ՚n maand nadat Pieter besluit het om ՚n spilpunt te koop, word die splinternuwe Zimmatic-spilpunt op sy plaas afgelewer. Daardie middag 16:00 het ՚n span op sy plaas aangekom en die volgende middag 14:00 het hulle vertrek. “Die spilpunt was opgeslaan en alles was reg en gereed. Dit is omdat Lindsay die pad saam met Wesbank geneem het, wat geen deposito van boere eis nie. Dit het absoluut die deure vir my oopgemaak.”

Gelukkige sojabone maak ՚n boer gelukkig, sê Pieter Bosch van Lydenburg

— en dit is alles te danke aan Zimmatic-besproeiing.

Nadat hy ՚n suksesvolle lopie met sowel witbone as koring ervaar het, het Pieter in Desember 2021 ՚n tweede spilpunt aangeskaf. “՚n Spilpunt is ՚n vorm van versekering. Ek kan koring plant, maar hoe verseker ek dit? Ek moet kan verseker dat ek dit kan natmaak. Dit is hoekom ek die tweede spilpunt opgerig het. Nou kan ek twee oeste per jaar afhaal; in die somer en in die winter,” sê Pieter.

Altesaam dertig hektaar grond op sy plaas word nou suksesvol besproei. Elkeen van die spilpunte bestaan uit drie torings en die tweede spilpunt is verskuifbaar sodat twee sirkels daarmee besproei kan word. Volgens hom het die twee spilpunte sy plaas se waarde verdriedubbel. Pieter sê die spilpunte se sprinkelaars is hoogs doeltreffend.

“Die spuite gooi hulle water perfek. Dit gooi nie fyn mis wat die wind wegwaai of wat verdamp nie en daar is min slytasie op die spuite self, wat beteken dat minder onderhoud vereis word.”

Pieter Bosch by sy Zimmatic beheerkas.

Behalwe vir die spilpunte se getroue diens, is Pieter uiters beïndruk met Lindsay se uitmuntende diens en toewyding tot sy boerdery. Toe hy navorsing oor verskillende spilpunte op die mark gedoen het, het sommige ander verskaffers nie eens uitgekom na sy plaas om vir hom raad te gee nie.

“Toe ek met Lindsay kontak maak, het ՚n verteenwoordiger onmiddellik by my uitgekom en begin meet in die lande. Hy het my gehelp om te bepaal waar die spilpunt geplaas moet word en vier weke later was die spilpunt hier.”

Nóg ՚n voordeel is dat Pieter onderdele vir die spilpunte teen bekostigbare pryse kan koop by die plaaslike Obaro-tak in Lydenburg. Lindsay se verteenwoordigers kontak hom ook gereeld om te hoor of hy nog tevrede is met sy spilpunte.

“Nee, wraggies. Dís mos diens vir jou. Ek is net te bly dat ek by dié spannetjie uitgekom het met hulle besonderse diens en produkte,” sê Pieter. Op die vraag oor hoe sy boerdery verander het vandat hy Zimmatic se spilpunte aangeskaf het, glimlag Pieter tevrede.

“My boerdery het handomkeer verander. Van veeboerdery af het dit my gevat na gewasse. Dit het alles totaal en al verander. Ek het eers gras gesny, gebaal en verkoop, dan kry ek op twintig hektaar nie eens dieselfde wins oor ՚n tydperk van drie jaar, as wat ek in een seisoen onder ՚n spilpunt afhaal nie.”

