Yamaha se motorfietse en bootenjins brul by NAMPO en op boere se plase

Elke boer verdien ’n speelding vir homself of vir sy kinders, maar as daar Yamaha op daardie speelding staan, dan is dit ook ’n betroubare werktuig wat vir vele take op die plaas ingespan kan word.

Yamaha se uitstalterrein by NAMPO was vanjaar groter en daarom kon hulle al hulle produkte tentoonstel. Dit het ingesluit: motorfietse, bootenjins, kragopwekkers, grassnyers, waterpompe en gholfkarre. Ook die nuwe Kymco reeks wat onlangs vrygestel is, is vertoon.

“Yamaha is ’n bekende naam, en gee die boer waarde vir sy geld, is betroubaar, van die hoogste gehalte en duursaam. Jy kan ‘n Yamaha-handelaar kry regoor Suid-Afrika. Almal wou net die motorfietse aanskakel op ons standplaas om die geluid te hoor,” sê Mark Roach, Yamaha se handelaarsteunbestuurder vir motorfietse en alle-terreinvoertuie (ATV’e).

Yamaha se TW200-motorfiets:

Mark Roach, Yamaha se handelaarsteunbestuurder vir motorfietse en alleterreinvoertuie, by die legendariese TW200-motorfiets wat ’n bate vir enige plaas kan wees.

Yamaha het in Februarie vanjaar ’n nuwe T7-motorfiets bekendgestel, “maar ons landboumotorfiets, die TW200, is beslis ’n kanniedood en is al langer as 20 jaar deel van Yamaha. Hy is ’n legende,” voeg Mark by.

Die groot, breë bande van die motorfiets sorg vir goeie vastrap en rygemak oor enige terrein en dit maak die TW200 die mees bruikbare dubbeldoelmasjien wat daar is.

’n Lae sitplek en kompakte onderstel doen baie vir die selfvertroue van enige persoon wat die TW200 bestuur. Dit maak die model een van die mees gebruikersvriendelike en gemaklike veldmotorfietse op die mark. Die elektriese selfaansitter maak sake vir die boer nog makliker en die hidrouliese voorste skyfrem verseker groter stopkrag met minder inspanning vir as jy te vinnig oor daardie bultjie beweeg.

Nog voordele:

• Die lang veldfietsstyl sitplek skep ’n gebalanseerde ryposisie vir optimale rybeheer en gemak.

• Voetstutte vir ’n passasier stel jou in staat om gemaklik ’n 2de persoon saam te neem.

• Laeonderhoudbattery

Die waarborg is 6 tot 24 maande en is slegs van toepassing indien die motorfiets by ’n Yamaha-geakrediteerde handelaar gekoop word.

Yamaha se XTO 425-bootenjin:

Die XTO 425-bootenjin was baie gewild by NAMPO. Met sy 313 kW kan hy sommer ’n hele ry waterskiërs sleep.

Die fisiese grootte van die XTO 425-enjin het baie aandag by Nampo getrek. “Jy sal verseker nie sukkel om jou boot aan te dryf met die V8, 5,6-liter enjin van 313 kW nie.” sê Melvin Victor, Yamaha se handelaarsteunbestuurder vir Gauteng en die Wes-Kaap se marine-afdeling.

Die enjin is gebou om die meeste krag op die water te bied. Hy het die hoogste kompressieverhouding, ’n elektriese stuurwielstelsel en is duursaam en betroubaar. Die boer sal beslis sommer ’n hele paar skiërs agterna kan sleep met hierdie enjin.

Melvin Victor, Yamaha se handelaarsteunbestuurder vir Gauteng en die Wes-Kaap se marine-afdeling, wys hoe ’n bootenjin van formaat lyk.

Nog voordele:

• Beskikbaar in ’n grys of wit kleur

• Beskikbaar met Helm Master® en SetPoint, wat beheer maklik maak en die boot outomaties in posisie hou

• 5-jaar beperkte waarborg

Kontak 011-259-7600 vir meer inligting oor Yamaha se motorfiese en bootenjins of besoek hulle webwerwe by: www.yamahamotorsports.com of yamahaoutboards.com.