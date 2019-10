Xfarm se NTX-skyfplanter plant akkuraat vir groter oeste

This post is also available in: English

Xfarm is ՚n bekende naam onder boere as dit by planters vir bewaringsbewerking kom. “Sedert 1998 is ons ten nouste betrokke by die ontwikkeling van doelmatige planttoerusting vir die Suid-Afrikaanse boer,” sê Rinus Willemse, besturende direkteur van Xfarm.

Hulle ontwerp en vervaardig hulle werktuie om die regte grondtoestande vir ontkieming en groei te skep en saad akkuraat te plaas ten opsigte van sowel diepte as spasiëring.

“Xfarm se NTX-skyfplanter vir kleingraan het ՚n dubbelskyfoopmaker wat in die strafste grondtoestande kan indring as gevolg van die gewig en drukking wat op die plantereenheid toegepas word,” voeg Rinus by.

“Die planter sny ook gladweg deur deklaagmateriaal om die saad deurgaans op presies dieselfde diepte te plaas.” Dit gee elke saadjie en elke plant presies dieselfde kans om ten beste te presteer.

Xfarm se NTX-planter se uitstaande kenmerke:

• Akkurate saadplasing.

• Die skep van ՚n ideale omgewing vir plantontwikkeling.

• Hoogs betroubare laeonderhoudstoerusting.

• Bevat die mees gevorderde tegnologie beskikbaar op die mark.

• Die plantereenhede is op 175 mm gespasiëer, wat die plantverspreiding oor die land verhoog vir beter opbrengste.

• Die planter werk uitstekend in klipperige toestande en die planteenhede is verspringend gemonteer sodat klippe nie tussen die planteenhede vassteek nie.

• Planteenhede is in een ry gespasieer wat dubbelplant as gevolg van syskuif teen hellings vermy.

Xfarm gebruik net die beste tegnologie:

• Weegselle op die houers vir saad en kunsmis (korrel en vloeibaar) vir akkurater kalibrasie is beskikbaar.

• Elektronies beheerde afwaartse krag verseker dat die saad deurgaans presies ewe diep geplant word, selfs al verander die grondtoestande.

• Die planter het ook seksiebeheer beskikbaar as opsie en kom standaard gereed vir veranderlike toediening.

Alhoewel ՚n 12-meter planter 27 ton weeg wanneer dit volgelaai is, vereis dit slegs 3 tot 4 kW per plantereenheid om deur die grond te beweeg.

Rinus noem ook dat die regte bestuursmetodes saam met die regte toerusting van geenbewerkingsboerdery ՚n lonende praktyk maak.

Bestel nou jou NTX van Xfarm vir die komende plantseisoen by Rinus Willemse by 082-441-7255, 028-735-2425 of rinus@xfarm.co.za.