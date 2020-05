Worldfocus se groeimiddels bespaar tyd en verhoog opbrengs

This post is also available in: English

Tyd is net so ’n belangrike kommoditeit soos saad, kunsmis en pesbeheermiddels. Geen boer kan bekostig om tyd te vermors nie. Produkte wat hom kan help om nie net opbrengs te verhoog nie, maar ook om sy tyd beter te beplan, kan die winsverskil op die plaas maak.

Worldfocus se reeks wateroplosbare groeimiddels doen presies dit. Johan van Zyl van Boschkrans Boerdery naby Groblersdal sê hulle het aanvanklik Worldfocus se fyn gips en kalsiumbyvoegings op kontantgewasse soos bone en koring gebruik, veral omdat dit soveel vinniger is om die middels tussen twee opeenvolgende gewasse deur die besproeiingstelsel toe te dien as om ’n grondbewerking te doen of selfs kalk te strooi.

Philip Potgieter

Die grondontleding het agterna getoon dat die gewenste pH van die grond bereik is. Tans word daar Complex Calsul (ultrafyn gips) en COA Fertigation, ’n unieke kombinasie van organiese sure en groeistimulante, in die sitrusboorde en wingerde gebruik. Johan sê die oplossings word deur druppers toegedien en as gevolg van die mikrongrootte van die produk is daar nie verstoppingsprobleme nie.

“Die grondontledings wys dat die pH van die grond reg is, maar die groot voordeel is dat ek nie trekkers en personeel hoef af te staan vir die toediening nie. Dit is net soveel makliker,” sê Johan.

Op Rondevlei naby Delmas word die horlosie en die kalender ook fyn dopgehou. Daar word fluks geboer met sojabone, mielies, beeste, skape, hoenders, en soos Philip Potgieter sê, “ons baba op die plaas, groenbone”.

Dit is op die groenbone waar Worldfocus se produkte getoets word en hulle waarde wys, want groenbone moet vinnig groei en baie peule maak, maar die peule moet sag en sappig bly. Philip sê hulle plant op kontrak vir Nature’s Garden en as die bone te vinnig verouder en hard word, kan hulle net so wel alles weggooi. Met een toediening van Worldfocus se Gliosense,

Super K en Sugar Rush net voor blomvorming, kry hulle dit reg om ’n goeie opbrengs van keurgraadgroenbone te lewer. Keurgraadbone beteken R300 per ton meer in die sak as standaardgraad. Tydsberekening met die bone is van deurslaggewende belang. Van Oktober af word daar elke week ’n gedeelte van die 90 hektaar lande geplant, sodat die stropery ook stapsgewys 60 dae later kan begin.

Daar word steeds gebruik gemaak van tradisionele kunsmistoediening van 4:1:1(22) teen 650 kg per hektaar en ’n bietjie hoendermis. Die afgelope twee seisoene se toediening van Worldfocus se middels het egter ’n verskil gemaak.

“Dit werk regtig goed,” sê Philip. “Waarvan ek hou is dat jy meer uitkry as wat jy insit. Ek sal dit weer gebruik.”

Naby Groblersdal gebruik Johan van Zyl van Boschkrans Boerdery Worldfocus se ultrafyn gips (Complex Calsul) en COA Fertigation, ’n unieke kombinasie van organiese sure en groeistimulante, in die boorde en wingerde.

Die drie meetbare voordele is:

• Die bone verouder stadiger. Die jellielagie om die pitte vat langer om droog te word, so die peule bly langer sag en daar is dus meer tyd om meer peule te stroop.

• Die peulvorming per plant is beter, wat uiteraard verhoogde opbrengs meebring.

• Net een bespuiting is nodig in plaas van twee, soos met ander middels.

Philip sê sodra die eerste blommetjies aan die plant begin wys, word die bespuiting gedoen, want dan het die plante die meeste energie nodig.

Worldfocus se produkte word deur

die drupbesproeiingstelsel toegedien,

wat baie tyd en arbeid

bespaar.

Die toediening behels ’n mengsel van:

1 liter/ha Gliosense

1 liter/ha Complex Super K

1 liter/ha Complex Sugar Rush

Johan en Philip sê albei daar is geen wondermiddel vir plante nie, maar hulle waardeer die doeltreffendheid van Worldfocus se produkte en die feit dat die produkte werk soos die maatskappy sê dit gaan werk.

Johan sê: “Hulle hou my op hoogte van navorsing en proewe wat op plase gedoen word en hulle doen regtig moeite.”

