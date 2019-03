Workforce Staffing: Arbeidsoplossings wat jou onderneming sal laat groei

This post is also available in: English

Hou jou personeelbehoeftes alewig aan verander, met spitsseisoene wat hoë getalle geskoolde en ongeskoolde arbeiders op kort kennisgewing vereis?

Met die huidige ekologiese klimaatskuiwing is dit ook moeilik om te voorspel wanneer jy dié ekstra personeel wel sal benodig.

Dit maak dus sin om ‘n gesertifiseerde en bewese personeelverskaffer aan jou regterhand te hê, wanneer jy die beste uit jou landboubedryf wil ontsluit.

Workforce Staffing is ‘n leier in die personeeluitkontraktering en -werwingsbedryf, wat al van 1972 af spesialiseer in die vorming van vennootskappe met kliënte om aan hulle personeelbehoeftes te voldoen.

Ons kundigheid en infrastruktuur laat ons toe om enige personeelkategorie aan jou te verskaf oor ‘n kort- of langtermyn wat jou produktiwiteit en wins kan opstoot.

Ons ten volle geïntegreerde personeeloplossings laat jou toe om te fokus op jou kernbesigheid terwyl ons klem lê op jou personeel- en toepaslike vereistes.

Die landboubedryf in Suid-Afrika het geweldige potensiaal vir groei en of jy nou fokus op veld of vee, ons het die kapasiteit om jou te ondersteun met jou bedryf.

Ons het die regte mense vir enige taak in jou onderneming:

Algemene werkers

Ambagsmanne

Kwaliteitskontrolleerders

Pakkers

Verpillers

Plaasbestuurders

Skoonmakers

Sorteerders

“Tippers”

Vurkhyseroperateurs

Winkelwerkers

Kontak ons gerus vandag om meer uit te vind oor die voordele van uitkontraktering en hoe dit jou onderneming kan laat groei. Gaan na ons webwerf by: http://www.workforcestaffing.co.za/agriculture/