Word John Deere-trekkerslim met Peritum Agri

Presisieboerdery maak dat boere groter, lonender oeste behaal, maar dit vereis ook dat boere en werkers slimmer as voorheen moet wees. Goeie nuus is dat daar nou opleiding in trekkertegnologie is waarvoor jy ՚n sertifikaat kan verwerf.

Dit is nie meer vandag ՚n kwessie van koop vanmôre ՚n trekker en begin vanmiddag met hom boer nie. Operateurs moet nou teg­nologies kundig wees om die volle waarde uit ՚n John Deere-trekker te put – en daardie volle waarde kan ՚n groot verskil in vandag se boerdery maak.

John Deere en Peritum Agri Institute bied nou kursusse vir John Deere-boere en hulle werkers aan; ՚n eerste in die landboubedryf. Die instrukteurs is deur John Deere opgelei en geakkrediteer.

Die opleiding vind plaas by Peritum Agri in Bloemfontein, maar as die behoefte groot genoeg is, kan hulle dit ook op ander dorpe gaan aanbied.

Belinda Louw, direkteur van Peritum Agri Institute, sê: “Peritum Agri spesialiseer in landbouopleiding. Ons is ՚n private landboukollege wat verskeie kursusse aanbied en ons het al in 2008 saam met John Deere begin werk. Ons het eerste die behoefte vir ՚n trekker-operateurskursus geïdentifiseer en het toe programme daarvoor ontwikkel. Daarna het nog twee John Deere-kur­susse bygekom. Enige boer of werker in die landboubedryf kan die kursusse bywoon.

“As ՚n boer byvoorbeeld ՚n stroper koop, weet hy nie noodwendig hoe om hom op te stel nie. Ons kan hom daarmee help.”

Al die kursusse bevat praktiese oefening om die werktuie deeglik te leer ken.

Peritum Agri se drie John Deere-kursusse:

Geakkrediteerde bevoegdheids-kursus vir trekkeroperateurs

Ingevolge wetgewing moet trekkeroperateurs hierdie opleiding ondergaan. Dit is ՚n eendag-kursus wat die leerder die nodige kennis en vaardighede gee om ՚n trekker te bestuur met al die teg­nologie wat daarmee gepaardgaan.

Die voordele wat dit vir ՚n boer inhou om sy operateurs vir die kursus te stuur:

Dit hou jou trekkers in ՚n goeie toestand vir tweedehandse-verkoopswaarde.

Veiliger vir jou personeel en ander werkers.

Daaglikse onderhoud word op jou werktuie gedoen.

Veilige hantering op slegte paaie

Verminder onderhoudskoste

Volgens wetgewing moet alle operateurs bevoegd verklaar word

Die kursus bestaan uit vyf modules:

Module 1: Wetlike vereistes.

Module 2: Beginpunt en bestuur soos daaglikse kontrole wat gedoen moet word voordat die operateur met die trekker kan ry, asook die regte sitposisie.

Module 3: Die bestuurd van die trekker – algemene ryriglyne, hoe om op openbare paaie te ry, ensovoorts.

Module 4: Veiligheid, soos wat ongelukke by ՚n trekker veroorsaak, hoe afskakelveiligheid werk, brandstofingooiveiligheid en hoe die operateur moet optree as daar ՚n ongeluk is.

Module 5: Algemene onderhoud soos die trekker afskakel en foutoplossing.

Gevorderde toerustingoperateurs-opleiding vir ՚n trekker, stroper, spuit en planter

Die doel van die driedagkursus is om die boer en sy operateurs met die nodige vaardighede toe te rus om nie net ՚n trekker te kan bestuur nie, maar ook ՚n stroper, spuit en planter en om dit doeltreffend te gebruik.

“Baie jong boere wil veral in Amerika gaan werk en dit is dan perfek vir hulle om eers die nodige kennis van John Deere-werktuie met meer gevorderde tegnologie op te doen,” sê Belinda.

Die modules in die kursus:

Module 1: Bestuur ՚n trekker soos die wetgewing rondom trekkers bepaal, en die trekker se funksionaliteit, hoe om die trekker te gebruik en algemene trekkeronderhoud.

Module 2: Stropers en hulle funk­sionaliteite.

Module 3: Selfaangedrewe spuite en hulle funksies.

Module 4: Verskillende soorte planters en hulle funksies.

Module 5: Agritegnologie en presisieboerdery.

Presisielandbou-oplossingskursus

Hierdie jongste meer gevorderde kursus wat meer konsentreer op presisieteg­nologie word in Oktober 2022 bekendgestel. Die minimum vereistes om vir die kursus in te skryf, is om die gevorderde toerustingoperateuropleiding-kursus te voltooi of een jaar ondervind­ing met John Deere se toerusting.

Peritum het die kursus ontwikkel in samewerking met Senwes Equipment. Die kursus sal boere en operateurs wat met John Deere se toerusting werk meer leer oor die funksies van die GreenStar™ Operating-stelsel.

Elke leerder skep sy eie JD-rekening om toegang tot die nabootster (JD Display en CommandARM Simulator) te kry. So gaan leerders prakties self te werk deur middel van hulle skootreke­naar of tablet om te sien hoe werk hierdie tegnologie op spesifiek hulle John Deere-masjiene.

Die modules in die kursus:

Module 1: John Deere presisie-oplossings Gen 4 Display, Starfire 6 000- ontvanger, JD link en die bedryfsentrum.

Module 2: Die opstel van die bedryf­sentrum.

Module 3: Opstel en funksies.

Module 4: Die opstel van die werktuig.

Module 5: Opstel van die ontvanger.

Module 6: Toepassing en funksies – byvoorbeeld hoe om die werktuig te sinkroniseer.

Module 7: Guidance control systems “leidingbeheerstelsels”.

Module 8: Veiligheidsfunksies – Ken die verskilende veiligheidswaarskuwings op die raakskerm van die trekker.

Die volgende presisielandbou-kursusse is: 9 tot 11 November 2022, 23 tot 25 Januarie 2023, 15 tot 17 Februarie 2023. Om jou of jou werkers in te skryf, kontak Peri­tum Agri by info@peritumagri.com of 051-451-1120, of besoek hulle webwerf by: www.peritumagri.com