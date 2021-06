Wolprys vaar steeds goed

This post is also available in: English

9 Junie 2021

Op die 34ste veiling van die 2020/2021 verkoop seisoen het die merinowol markaanwyser met 1,5% gestyg en op 16268c per kg skoonwol gesluit.

Die gemiddelde skoonwol markaanwyser vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was onderskeidelik as volg:

Die grootste kopers op die veiling was: Standard Wool (3,479 bale), Lempriere Wool SA (2,696 bale), G Modiano (2,258 bale). Van die 12,099 bale wat aangebied was, is 11,606 bale verkoop (95%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

Die volgende wol veilings vir die nuwe seisoen sal die 11 Augustus 2021 plaasvind.

Kontak gerus BKB se Veselbemarking-Afdeling vir verdere inligting:

041 503 3111

www.bkb.co.za

phillip.fourie@bkb.co.za