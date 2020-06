Wolmark styg skraps

This post is also available in: English

Op die 30ste veiling van die 2019/2020 verkoop seisoen het die merinowol markaanwyser met 0,1% gestyg en op 14250c per kg skoonwol gesluit.

Die gemiddelde skoonwol markaanwyser vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was onderskeidelik as volg:

Veseldikte (µ) SWP* PB** Veseldikte (µ) SWP* PB** *Skoonwol prys **Prysbeweging 18 µ 16845 (+2,8%) 21 µ 14205 (+1,9%) 19 µ 15151 (-1,7%) 22 µ 13920 (+3,6%) 20 µ 14294 (+1,0%) 23 µ

Die grootste kopers op die afgelope veiling was: Standard Wool (1 912 bale), G Modiano (1 531 bale), Lempriere S A (1 206 bale). Van die 6 468 bale wat aangebied was, is 6 261 bale verkoop (96%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB PORT ELIZABETH Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. HJ Beukes Ermelo BH MWF4E.74 15.5µ 72,4% 35 15700c 2. P & J Le Roux Bdy Fort Beaufort BH MWF5S.78 15.9µ 70,8% 31 15050c 3. HJ Beukes Ermelo AH MWF5E.83 16.1µ 72,7% 28 15010c 4. AJ De Klerk Calvinia BBH MWF5E.79 16.0µ 68,1% 44 14690c 5. AP Van Wijk Barkly-Oos AH MWF5S.76 17.0µ 75,3% 27 14410c 6. HJ Beukes Ermelo CL MWF5E.71 14.7µ 69,6% 19 14400c 7. AS Jordaan Cradock DL MLF4E.40 16.4µ 73,5% 14240c 8. DJ Louw Trompsburg CL MLF4E.40 15.4µ 70,5% 14220c 9. P & J Le Roux Fort Beaufort AH MWF4S.90 16.9µ 72,7% 36 14210c 10. Leon Ontwikkelings B K Cradock CFY MF4E.59 16.6µ 71,7% 55 14070c

Die volgende wol veiling is vir die 01 Julie 2020 geskeduleer.

Bron: BKB