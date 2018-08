Wolmark styg op eerste veiling in 2018/2019-seisoen

This post is also available in: English

Op die 1ste veiling van die 2018/2019 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met +12,4% gestyg en op 23829c per kg skoon gesluit.

Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:

18 µ 27235 (+13,1%) 21 µ 24168 (+12,8%)

19 µ 25074 (+12,2%) 22 µ 23751 (+15,5%)

20 µ 24656 (+14,9%) 23 µ 20098 (+12,9%)

Die grootste kopers op die veiling was: Standard Wool (3 597 bale), G Modiano (3 518 bale), Lempriere S A (1 348 bale) . Van die 11 140 bale wat aangebied is, is 11 089 bale verkoop (99%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB PORT ELIZABETH Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. Mc Naughton Farming CC Graaff-Reinet BFH MWF4E.72 17.2µ 74,5% 37 23300c 2. AJ Marx Brandfort BH MWF4E.72 17.4µ 74,5% 46 22400c 3. Wiese Besigheidstrust Loxton CMY MF4E.50 15.6µ 65,3% 22300c 4. Mc Naughton Farming CC Graaff-Reinet BMY MF4S.71 17.5µ 74,4% 49 22300c 5. Mc Naugthon Farming CC Graaff-Reinet CFH MWF4E.63 16.8µ 74,1% 45 22200c 6. BR Webster Kommadagga AAF MF4E.94 17.0µ 67,3% 47 21900c 7. TC Botha Adelaide CL MWF4E.50 16.4µ 75,5% 21800c 8. Mc Naughton Farming CC Graaff-Reinet AFH MWF4E.85 17.9µ 74,2% 35 21800c 9. Landsig Boerdery Murraysburg CH MWF4S.60 15.8µ 66,0% 44 21710c 10. D Van Litsenborgh Burgersdorp CL MWF4E.68 17.8µ 76,1% 47 21010c

Die volgende wol veiling vir die nuwe seisoen katalogus P0218 sal op 22 Augustus 2018 plaasvind.

Bron: BKB