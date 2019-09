Wolmark styg op 2de veiling

This post is also available in: English

Op die 2de veiling van die 2019/2020 seisoen was die merinowolmarkaanwyser met +10,8% gestyg en op 16360c per kg skoon gesluit.

Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:

18 µ 18176 (+3,0%) 21 µ 16607 (+11,6%)

19 µ 17583 (+12,0%) 22 µ 15883 (+10,7%)

20 µ 16752 (+12,2%)

Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (1 872 bale), Standard Wool (1 440 bale), Lempriere S A (1 272 bale) . Van die 6 368 bale wat aangebied is, is 6 174 bale verkoop (96%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB

OOSTELIKE

STREEK Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. AF Joubert Aliwal-Noord BH MWF4S.80 17.0µ 73,4% 33 14910c 2. DJJ Van Rensburg Cradock BH MWF4S.71 17.0µ 73,7% 39 14800c 3. Donkerhoek Bdy Trust Britstown BMY MF4E.68 17.0µ 73,8% 51 14500c 4. AF Joubert Aliwal-Noord HBKS MWF5M.85 17.7µ 73,4% 32 14310c 5. AF Joubert Aliwal-Noord AH MWF4S.86 17.6µ 73,9% 34 14310c 6. Jaco Cloete Bdy Bk Steynsburg BH MF4E.74 17.9µ 74,9% 50 13960c 7. DG Hanekom Klipdale CMY MF4E.57 17.5µ 72,6% 48 13800c 8. SJJ Pretorius Dordrecht BH MWF4E.85 17.5µ 71,8% 37 13790c 9. Du Plessis MT h/a Buffelspoort Middelburg CMY MF4E.63 16.9µ 71,0% 38 13700c 10. JJ Van Den Berg Murraysburg BH MWF4S.70 17.3µ 71,2% 47 13700c

Die volgende wol veiling katalogus P0319 sal op 25 September 2019 plaasvind.

Bron: BKB