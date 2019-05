Wolmark styg met 1,8%

This post is also available in: English

Op die 33ste veiling van die 2018/2019 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met 1,8% gestyg en op 20598c per kg skoon gesluit.

Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:

18 µ 23252 (+4,1%) 21 µ 21682 (+1,1%)

19 µ 22414 (+3,9%) 22 µ 21221 (+0,5%)

20 µ 21629 (+1,6%)

Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (2 741 bale), Standard Wool (1 997 bale), Tianyu S A Pty (Ltd) (1 555 bale). Van die 8 682 bale wat aangebied is, is 8 326 bale verkoop 95%.

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB PORT ELIZABETH Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. JM Watson Middelburg AH MWF4E.85 18.5µ 72,6% 45 17900c 2. MJ Willemse Memel AH MWF5E.87 18.0µ 70,7% 41 17500c 3. Botha Broers Elliot BFL MWF4E.69 19.8µ 79,4% 49 17450c 4. JM Watson Middelburg AM MF4E.78 18.5µ 72,2% 47 17330c 5. SJ Van Der Walt Adelaide BFH MWF4S.68 17.7µ 74,2% 46 17310c 6. GP Snyman Jagersfontein AH MWF4S.88 19.6µ 75,0% 44 17220c 7. Baviaanskrans Bdy (Pty) Ltd Cookhouse BH MWF4E.74 17.0µ 71,1% 47 17200c 8. Libenter Agri CC Graaff-Reinet AFY MF4E.84 17.6µ 70,0% 43 17160c 9. RM Small Barkly-East NKSH MP5S.86 16.8µ 71,8% 38 17120c 10. Varslug Bdy Bk Riviersonderend AM MF4E.81 18.2µ 70,8% 47 17110c

Die volgende wol veilings katalogus P3418 sal die 5 Junie 2019 plaasvind.

Bron: BKB