Wolmark styg

Op die 3de veiling van die 2019/2020 seisoen was die merinowolmarkaanwyser met +5,3% gestyg en op 17231c per kg skoon gesluit.

Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:

18 µ 19023 (+4,7%) 21 µ 17395 (+4,7%)

19 µ 18236 (+3,7%) 22 µ 16861 (+6,2%)

20 µ 17895 (+6,8%)

Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (3 452 bale), Standard Wool (1 794 bale), Lempriere S A (1 523 bale) . Van die 9 192 bale wat aangebied is, is 8 860 bale verkoop (96%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB OOSTELIKE STREEK Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. AP Van Wijk Barkly-Oos CL MWF5E.62 17.0µ 80,2% 51 15250c 2. OJ Klingenberg Wakkerstroom CL MWF5E.59 17.6µ 78,3% 57 14900c 3. GW Price Burgersdorp CL MWF4S.62 16.5µ 74,1% 29 14810c 4. JIVZ Naude Richmond AH MWF4S.78 16.9µ 72,1% 32 14810c 5. Lynton Paul Farming CC Burgersdorp BH MF4S.61 17.2µ 75,7% 50 14600c 6. Lochart Ainslie Farming CC Bedford CFH MWF4E.60 17.0µ 75,4% 54 14600c 7. NE Sauer Burgersdorp BFY MF4E.71 19.9µ 75,9% 49 14560c 8. GW Price Burgersdorp BMH MWF4S.70 19.9µ 75,7% 49 14510c 9. Lochart Ainslie Farming CC Bedford BH MWF4E.71 17.7µ 77,5% 54 14490c 10. C Van Gend Somerset-Oos CF MF4E.70 18.0µ 72,7% 53 14410c

Die volgende wol veiling katalogus P0419 sal op 2 Oktober 2019 plaasvind.

