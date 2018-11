Wolmark styg

This post is also available in: English

Op die 13de veiling van die 2018/2019 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met 0,7% gestyg en op 20614c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 4,41% hoër as ‘n jaar gelede.

Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:

18 µ 23510 (+1,4%) 21 µ 21616 (+1,1%)

19 µ 22522 (+1,8%) 22 µ 20738 (+1,8%)

20 µ 21838 (+1,3%) 23 µ 17150 (+1,4%)

Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (3 977 bale), Standard Wool (3 030 bale), Tianyu S A Pty (Ltd) (1 828 bale). Van die 12 226 bale wat aangebied is, is 11 716 bale verkoop (95%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB PORT ELIZABETH Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. Armstrong Farming Trust Cathcart BFH MWF4E.80 16.4µ 71,1% 48 19300c 2. EF Loots Adelaide CH MWF4S.76 16.8µ 73,3% 43 19000c 3. Loots en Loots Bdy (Pty) Adelaide BH MWF4E.85 17.0µ 73,6% 38 19000c 4. Swaershoekberg Bdy (Edms) Cradock BH MWF4E.78 16.3µ 73,0% 36 18750c 5. EF Loots Adelaide BH MWF4E.83 17.5µ 73,8% 45 18700c 6. Swaershoekberg Bdy (Edms) Cradock AH MWF4E.101 16.8µ 73,7% 31 18660c 7. HS Moolman Adelaide CL MWF4E.74 16.0µ 72,3% 49 18500c 8. Armstrong Farming Trust Cathcart BH MWF4E.80 17.0µ 70,4% 39 18500c 9. Van Deventer Bdy (Pty) Ltd Caledon BMY MF4E.71 16.9µ 72,2% 41 18500c 10. JB Marais Adelaide AH MWF4S.84 17.2µ 72,0% 49 18400c

Die volgende wol veiling katalogus P1418 sal op 21 November 2018 plaasvind.

Bron: BKB