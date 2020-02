Wolmark styg

This post is also available in: English

Op die 18de veiling van die 2019/2020 verkoop seisoen het die merinowol markaanwyser met 1,6% gestyg en op 17741c per kg skoonwol gesluit.

Die gemiddelde skoonwol markaanwyser vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was onderskeidelik as volg:

Veseldikte (µ) SWP* PB** Veseldikte (µ) SWP* PB** *Skoonwol prys **Prysbeweging 18 µ 19486 (+1,0%) 21 µ 17438 (+0,6%) 19 µ 18656 (+1,9%) 22 µ 17994 (+4,2%) 20 µ 17932 (+0,5%)

Die grootste kopers op die afgelope veiling was: Standard Wool (1 699 bale), G Modiano (1 664 bale), Lempriere S A (1 530 bale). Van die 6 074 bale wat aangebied was, is 5 782 bale verkoop (95%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB PORT ELIZABETH Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. Baviaanskrans Bdy (Pty) Ltd Cookhouse CL MWF4E.78 16.6µ 72,2% 48 15810c 2. Paardeplaas Bdy (Pty) Ltd Wakkerstroom BH MWF5E.78 16.4µ 67,7% 36 15180c 3. WP Van Aardt Cookhouse AH MWF4E.91 16.9µ 68,1% 45 15160c 4. Uitzight Bekker Bdy Bk Smithfield AH MWF4E.92 17.8µ 72,0% 33 14860c 5. Paardeplaas Bdy (Pty) Ltd Wakkerstroom AH MWF5E.91 16.8µ 66,8% 41 14860c 6. Kojo Bdy (Edms) Bpk Amersfoort CL MWF5S.65 16.4µ 67,7% 48 14810c 7. Keun en Seun (Pty) Ltd Middelburg CFY MF4E.55 16.6µ 69,7% 46 14490c 8. Paardeplaas Bdy (Pty) Ltd Wakkerstroom BFY MF4E.71 17.6µ 70,0% 59 14400c 9. Keun en Seun (Pty) Ltd Middelburg BFY MF4E.60 17.2µ 70,5% 52 14270c 10. NKD Bdy Bk Riviersonderend BH MWF4S.71 16.9µ 67,5% 40 14200c

Die volgende wol veiling is vir 13de Februarie 2020 geskeduleer.

Bron; BKB