Wolmark daal weer

Op die 2de veiling van die 2020/2021 verkoop seisoen het die merinowol markaanwyser met 4,1% gedaal en op 13168c per kg skoonwol gesluit.

Die gemiddelde skoonwol markaanwyser vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was onderskeidelik as volg:

Veseldikte (µ) SWP* PB** Veseldikte (µ) SWP* PB** *Skoonwol prys **Prysbeweging 18 µ 16065 (-1,7%) 21 µ 12992 (-4,2%) 19 µ 14065 (-4,2%) 22 µ 12550 (-9,5%) 20 µ 13334 (-4,8%) 23 µ

Die grootste kopers op die afgelope veiling was: Standard Wool (1 913 bale), Lempriere Wool Services SA (1 609 bale), Stucken (1182 bale). Van die 7 452 bale wat aangebied was, is 6 941 bale verkoop (93%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB PORT ELIZABETH Naam Skema Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. WJ Du Randt RWS Cradock CFY MF4S.62 16.7µ 71.4% 44 13910c 2. Cawthorn Farming Trust RWS Stutterheim CH MWF4E.57 15.6µ 68.4% 34 13900c 3. WJ Du Randt RWS Cradock CH MWF4S.69 17.2µ 72.4% 38 13580c 4. W Venter RWS Victoria-Wes BH MWF4S.79 16.7µ 68.6% 35 13340c 5. NKA Collett RWS Fish River CMY MF4S.69 17.0µ 72.2% 41 13300c 6. E O & P E Kingwill (Pty) Ltd RWS Murraysburg LDF MLF5S.40 15.7µ 66.1% 0 13300c 7. CP Pieterse RWS Smithfield BH MWF4S.72 17.4µ 72.9% 37 13250c 8. JAJ Swanepoel RWS Smithfield DL MLF4E.40 17.1µ 73.4% 0 13220c 9. Alexa Bdy (Edms) Bpk Riviersonderend CH MWF4S.69 16.7µ 70.6% 40 13080c 10. WJ Du Randt RWS Cradock CFY MF4E.62 17.1µ 73.1% 44 12700c

Die volgende wol veiling is vir die 2de September 2020 geskeduleer.

Bron: BKB