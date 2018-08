Wolmark daal skrams op tweede veiling

This post is also available in: English

Op die 2de veiling van die 2018/2019 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met -0.1% gedaal en op 23809c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 31,60% hoër as ‘n jaar gelede.

Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:

18 µ 27268 (+0,1%) 21 µ 23718 (-1,9%)

19 µ 25124 (+0,2%) 22 µ 23522 (-1,0%)

20 µ 24305 (-1,4%) 23 µ 20030 (-0,3%)

Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (2 624 bale), Standard Wool (2 434 bale), Lempriere S A (1 172 bale) . Van die 8 479 bale wat aangebied is, is 8 395 bale verkoop (99%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB PORT ELIZABETH Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. EE Lamprechts Calvinia CMY MF4E.62 15.7µ 70,9% 40 23800c 2. NC Pringle Adelaide BFFY MF4S.84 17.2µ 72,8% 54 22700c 3. NJ Van Tonder Dewetsdorp BH MWF4S.71 16.6µ 72,0% 41 22300c 4. NC Pringle Adelaide BF MF4E.84 17.4µ 71,7% 41 21700c 5. Tarka River Farm CC Tarkastad BFFH MWF4S.75 17.2µ 71,4% 40 21610c 6. LS Scheepers Sterkstroom BH MWF4S.68 17.5µ 76,9% 40 21410c 7. HR Wolfaardt Bdy Bk Graaff- Reinet BH MWF4E.82 17.3µ 69,8% 42 21300c 8. Perdeberg Bdy Trompsburg AFFH MWF5S.84 16.9µ 72,5% 41 21210c 9. NC Pringle Adelaide A MF5E.87 17.8µ 75,9% 36 21200c 10. NC Pringle Adelaide AFF MF4E.87 17.7µ 74,5% 36 21100c

Die volgende wol veiling katalogus P0318 sal op 5 September 2018 plaasvind.

Bron: BKB