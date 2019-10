Wolmark daal

This post is also available in: English

Op die 4de veiling van die 2019/2020 seisoen was die merinowolmarkaanwyser met -2,7% gedaal en op 16760c per kg skoon gesluit.

Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:

18 µ 18761 (-1,4%) 21 µ 16937 (-2,6%)

19 µ 18147 (-0,5%) 22 µ 16844 (-0,1%)

20 µ 17345 (-3,1%)

Die grootste kopers op die veiling was: Lempriere S A (2 238 bale), G Modiano (1 706 bale), Standard Wool (1 082 bale) . Van die 6 329 bale wat aangebied is, is 6 046 bale verkoop (95%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB

OOSTELIKE

STREEK Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. AC Lombard en Seun (Pty) Ltd Adelaide BFY MF4E.83 16.8µ 72,9% 46 15260c 2. AC Lombard en Seun (Pty) Ltd Adelaide BBF MF4E.84 17.8µ 73,4% 52 15140c 3. WDES Erasmus Cradock BNKS MF5S.92 19.2µ 77,5% 37 15020c 4. WDES Erasmus Cradock HBB MWF5S.79 18.2µ 75,0% 33 14910c 5. AC Lombard en Seun (Pty) Ltd Adelaide ANKS MF5E.78 18.1µ 76,1% 50 14860c 6. AC Lombard en Seun (Pty) Ltd Adelaide BF MF4E.80 18.8µ 74,9% 50 14810c 7. AC Lombard en Seun (Pty) Ltd Adelaide BMY MF4E.85 18.2µ 74,3% 44 14810c 8. Welgelegen Trust Richmond BH MWF4E.73 18.0µ 73,8% 44 14700c 9. I L Phillips and Sons Molteno AH MWF4S.79 17.8µ 76,5% 40 14600c 10. AC Lombard en Seun (Pty) Ltd Adelaide BFY MF4E.76 17.9µ 74,4% 56 14600c

Die volgende wol veiling katalogus P0619 sal op 10 Oktober 2019 plaasvind.

Bron: BKB