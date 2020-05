Wolmark daal

This post is also available in: English

Op die 27ste veiling deel 2 van die 2019/2020 verkoop seisoen het die merinowol markaanwyser met 1,6% gedaal en op 14272c per kg skoonwol gesluit.

Die gemiddelde skoonwol markaanwyser vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was onderskeidelik as volg:

Veseldikte (µ) SWP* PB** Veseldikte (µ) SWP* PB** *Skoonwol prys **Prysbeweging 18 µ 16350 (-3,2%) 21 µ 13643 (-3,8%) 19 µ 15453 (-1,1%) 22 µ 13626 (+2,2%) 20 µ 14071 (-4,3%) 23 µ

Die grootste kopers op die afgelope veiling was: Standard Wool (1 626 bale), Lempriere S A (1 102 bale), Stucken (818 bale). Van die 5 148 bale wat aangebied was, is 4 531 bale verkoop (88%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB PORT ELIZABETH Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. Carreebosch Farming (Edms) Bpk Cradock AFH MWF5E.81 15.6µ 64,5% 37 13830c 2. GWP Farming (Pty) Ltd Burgersdorp CMY MF4E.58 16.3µ 70,1% 31 13830c 3. WJJ Jansen Van Rensburg Wakkerstroom CFF MF4S.61 16.6µ 72,2% 40 13810c 4. Carreebosch Farming (Edms) Bpk Cradock CFY MF4E.62 16.3µ 69,1% 31 13700c 5. Carreebosch Farming (Edms) Bpk Cradock CFY2 MF4E.67 16.5µ 70,0% 40 13670c 6. HW Troskie Cookhouse CFY MF4S.62 16.1µ 67,0% 41 13600c 7. JS Van den Heever Senekal HNKS MP5S.75 16.4µ 70,3% 36 13600c 8. Carreebosch Farming (Edms) Bpk Cradock CL MWF4E.54 16.7µ 70,6% 39 13440c 9. GK Hobbs Harrismith CL MWF5E.57 15.8µ 68,5% 13400c 10. Roslin Farms (Pty) Ltd Cathcart BH MWF4E.67 16.5µ 69,8% 34 13320c

Die volgende wolveiling, is vir die 10de Junie 2020 geskeduleer.

Bron: BKB