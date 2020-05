Wolmark daal

This post is also available in: English

Op die 26ste veiling van die 2019/2020 verkoop seisoen het die merinowol markaanwyser met 9,6% gedaal en op 14967c per kg skoonwol gesluit.

Die gemiddelde skoonwol markaanwyser vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was onderskeidelik as volg:

Veseldikte (µ) SWP* PB** Veseldikte (µ) SWP* PB** *Skoonwol prys **Prysbeweging 18 µ 17872 (-5,3%) 21 µ 15056 (-8,7%) 19 µ 16347 (-5,4%) 22 µ 14262 (-13,9%) 20 µ 15219 (-10,1%) 23 µ 12439 (-8,0%)

Die grootste kopers op die afgelope veiling was: Standard Wool (3 264 bale), Lempriere S A (2 396 bale), Stucken (1 349 bale). Van die 11 106 bale wat aangebied was, is 9 136 bale verkoop (82%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB PORT ELIZABETH Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. DJJ Van Rensburg Cradock AH MWF4E.70 16.0µ 69,6% 35 14910c 2. SVD De Villiers Noupoort AH MWF4E.84 16.1µ 67,5% 40 14900c 3. MB Snyman Victoria-Wes CMY MF4E.61 16.5µ 69,8% 46 14610c 4. Macasserfontein BDy Vennootskap Middelburg BH MWF5E.70 15.9µ 66,6% 28 14530c 5. Rondom Merinos (Pty) Ltd Carnarvon BH MWF4E.71 16.7µ 68,7% 39 14410c 6. Rondom Merinos (Pty) Ltd Carnarvon BBH MWF4E.82 16.9µ 68,0% 41 14250c 7. DF Grobler Murraysburg AH MWF4E.80 16.9µ 67,1% 39 14190c 8. DJJ Van Rensburg Cradock BMY MF4E.58 15.9µ 66,5% 38 14040c 9. SA Hayward Steytlerville CMY MF4E.55 16.4µ 70,0% 49 13990c 10. D Van Litsenborgh Burgersdorp BH MWF4E.75 16.3µ 69,5% 36 13910c

Die volgende wol veiling is vir die 13de Mei 2020 geskeduleer.

Bron: BKB