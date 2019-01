Wolmark begin die nuwejaar op ‘n hoё noot

This post is also available in: English

Op die 17de veiling van die 2018/2019 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met 4,2% gestyg en op 21648c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 15,10% hoër as ‘n jaar gelede.

Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:

18 µ 24033 (+2,3%) 21 µ 22453 (+3,3%)

19 µ 23098 (+3,6%) 22 µ 21383 (+4,3%)

20 µ 22758 (-3,2%) 23 µ 17709 (+3,5%)

Die grootste kopers op die veiling was: Standard Wool (3 476 bale), G Modiano (3 471 bale), Lempriere S A (1 693 bale) . Van die 10 675 bale wat aangebied is, is 10 431 bale verkoop (97%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB PORT ELIZABETH Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. HJ Kruger Molteno BBH MWF4E.82 16.8µ 76,5% 46 19800c 2. HJ Kruger Molteno BH MWF4E.71 16.1µ 73,3% 36 18600c 3. HJ Kruger Molteno AMY MF4E.86 17.4µ 73,6% 35 18550c 4. PJB Schoeman Dordrecht AH MWF4E.76 16.1µ 70,2% 33 18500c 5. PJB Schoeman Dordrecht AAH MWF4E.90 17.1µ 70,8% 35 18360c 6. HJ Kruger Molteno BBMY MF4E.89 17.2µ 71,9% 26 18290c 7. DJJ Van Rensburg Cradock BFY MF4E.68 17.1µ 72,1% 42 17660c 8. HAJ Davel Hendrina BMY MF4E.70 17.2µ 69,5% 30 17210c 9. CF Smith Zastron AH MWF5S.91 18.2µ 70,8% 41 17200c 10. PJ Thompson Uitenhage AH MWF5E.102 16.9µ 67,7% 25 17190c

Die volgende wol veiling katalogus P1818 sal op 16 Januarie 2019 plaasvind.

Bron: BKB