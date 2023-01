Winsgewende skaapboerdery deel 16: Lamtyd moet die boer regstaan en raakvat

Lamtyd is oestyd! Hoe meer van die lammers wat gebore oorleef, hoe voor-spoediger boer die boer. Om dit reg te kry, moet skaapboere hulle kennis en bestuursvernuf opskerp.

Doeltreffende bestuurs- en voedingspraktyke tydens lamtyd is van deurslaggewende belang om lamvrektes weens moeilike geboortes, verhongering en verwaarlosing te bekamp.

As die voorgeskrewe riglyne gevolg word, kan ՚n moeitevrye en winsgewende lamtyd verwag word. Lammervrektes word as een van die belangrikste beperkings in doeltreffende skaapproduksie beskou. Hoewel lamverliese van 15 tot 20% dikwels as normaal beskou word, het dit geweldige ekonomiese implikasies en vertraag dit boonop ook seleksievordering weens minder vervangingsdiere wat beskikbaar is vir seleksie. Lamverliese kan beperk en geminimaliseer word deur die toepassing van verbeterde en doeltreffende bestuurs- en voedingspraktyke wat minstens ses weke voor lam begin.

Ooie in ’n intensiewe lamstelsel. (Foto: Mamre Dormer-stoet).

Voorbereiding vir lamtyd

Ooie met enkeling- en meerlingfetusse moet verkieslik ses weke voor lam geskei en in aparte kampe geplaas word sodat differensiële voeding (volgens behoefte) toegepas kan word om melkproduksie en lamoorlewing te verhoog. Die inname van voldoende bies in die eerste uur na geboorte, is lewensnoodsaaklik vir lamoorlewing. Onvoldoende bies verlaag lamoorlewing omdat dit die hoofbron van energie en die enigste bron van vog (water) en teenlig gaampies vir die pasgebore lam is. Volwasse ooie met tweelingfetusse, asook dragtige jongooie, moet vanaf ongeveer ses weke voor lam 250 tot 350 gram hoëdeurvloeiproteïenlek per ooi per dag gevoer word.

Vanaf vier weke voor lam moet die lek aangepas word na 300 tot 400 gram per ooi per dag, afhangend van die gehalte van weiding en die kondisie van die ooie. Ooie met enkelingfetusse kan vanaf vier weke voor lam teen ՚n peil van 250 tot 350 gram gevoer word. Indien die veld of weiding skaars is, moet bykomende ruvoer (hooi) ook gedurende laatdragtigheid voorsien word. Jongooie wat vir die eerste keer lam, moet gedurende die laaste twee maande van dragtigheid minstens 15% in massa toeneem. Lekinname moet aangepas word om die verlangde gewigstoename te kry.

Die belangrikheid van goeie kondisie

Ooie wat ses weke voor lam op ՚n hoër voedingspeil was en tydens lam in ՚n uitstekende kondisie is, produseer meer melk en is meer geneig as skraal ooie om op die geboorteplek te bly en met lammers te bind. Om suksesvolle binding tussen ooi en lam te verseker moet alles moontlik gedoen word om te voorkom dat die ooi binne vier tot ses uur na die geboorte van haar lam van die geboorteplek gelok of verwyder word. Laatdragtige ooie op ՚n lae voedingspeil lei tot ՚n lang geboorteproses.

Ooie neem langer om op te staan na geboorte, het swak moedereinskappe asook min of geen bies.

՚n Witdorper-ooi en haar lam.

Mikskeer en doserings voor lam

Ooie moet ongeveer ses weke voor lam gemikskeer word (indien ooie langwol, meer as ses maande se wolgroei het). Korter wol vergemaklik die lamproses en stel ook die lammers in staat om makliker die ooi se spene te vind. Die nodige doserings en inentings moet vier tot ses weke voor lamtyd gedoen word. Spuit spoorelemente (byvoorbeeld Multimin) en doseer vitamien A en E vier tot ses weke voor lamtyd. Dit verseker dat ooie hoë vlakke teenliggaampies in die biesmelk afskei, wat die lam dan help om weerstand teen siektes op te bou.

Lamstelsels

Verskeie lamstelsels (ekstensiewe en intensiewe lamstelsels, rondskuifstelsel, kleinkampiestel en kleintroppiestelsel) asook variasies daarvan word gebruik. Die doel van ՚n lamstelsel is om lamvrektes te beperk terwyl dit min arbeid vereis en kostedoeltreffend moet wees. Dit is belangrik dat lammers nie in die eerste ses uur na geboorte gesteur word nie, omdat dit tot skeiding tussen die ooi en lam kan lei. Hoe langer die ooi met haar lammers op die geboorteplek bly, hoe beter is die binding en hoe laer is geboortevrektes, aangesien dit die ooi ՚n kans gee om die lammers skoon te lek, en lammers kan vol suip.

Sorg dat ooie genoeg drinkwater het, wat ook sal verhoed dat hulle rondloop om te soek na drinkwater.

(Foto: Overberg Agri)

Lamkampe

Gespaarde kampe moet voldoende weiding asook voldoende skuiling en skaduwee vir ooie en lammers hê. Lamkampe moet verkieslik kleiner as 200 ha wees, met ՚n maksimum van 200 tot 250 ooie per lamkamp. Lamkampe moet voldoende skuiling teen koue, wind en reën bied. Dit is ook belangrik dat warmer gebiede genoeg skaduwee in die kampe het. Bome is die doeltreffendste voorsiener van skaduwee, omdat dit sonstrale blokkeer en ook omdat dit ՚n verkoelingseffek het as gevolg van die waterdamp wat deur transpirasie uit die blare ontsnap.

Lamvrektes

Dit word aanbeveel dat swaardragtige ooie die laaste twee weke voor lam so rustig as moontlik gehou word, en aan geen aktiwiteit soos doseer, inent, skeer of dip blootgestel word nie. Ongeveer 56% tot 80% van lamvrektes is as gevolg van spanningsvolle geboortes. Tekens van spanningsvolle geboortes is lammers wat vassit met geboorte, bloeding op die rugmurg en brein asook ՚n geel geboortekleed. Waar ooie nie gou na geboorte opstaan nie, het die lam ՚n kleiner kans om gou te drink en tydig die nodige bies in te kry. Oorlewing is hoër waar lammers binne ՚n uur na geboorte drink.

Die voorsiening van ՚n hoëdeurvloeiproteïen vergemaklik en versnel die geboorteproses wat tot gevolg het dat ooie gouer na geboorte opstaan. Meer as 80% van die lammers wat binne 24 uur na geboorte vrek is lewend gebore, terwyl 50% van lamvrektes die gevolg van verhongering, verwaarlosing en voedingsfoute is. Dit sluit in lae geboortemassa, abnormale dik en taai bies, te min bies en te min melk.

Bestuurswenke tydens lamtyd

• Laat jong en volwasse ooie apart van mekaar lam. Dit word ook aanbeveel dat tweelinge apart van enkelinge lam.

• Hou goeie toesig oor jou lamtroppe (minstens twee maal per dag).

• Help ooie met lamprobleme so gou as moontlik.

• Lammers behoort gebore te word binne vier uur na die eerste tekens van lam, of binne ՚n halfuur na definitiewe tekens dat die ooi gaan lam (ooi gaan lê en druk).

• Verleen hulp aan probleemgevalle – indien ooie probleme ervaar, lammers nie wil laat suip nie, net een speen het, moet sowel die ooi as die lam gemerk en uitgeskot word.

• Dit is noodsaaklik dat die pasgebore lam binne twee tot drie uur na geboorte suip om liggaamsreserwes op te bou.

• Werk altyd rustig met ooie wat lam.

• Steur die troppe so min as moontlik. Pasgebore lammers is geneig om op beweging te reageer, en is geneig om mense, honde en voertuie te volg. Volledige binding tussen ooi en lam neem ongeveer 48 tot 60 uur.

Ter opsomming

Dit is belangrik om die voorgestelde praktyke en riglyne so ver moontlik toe te pas, sodat boere daadwerklik die voorkoms van lamvrektes in hulle kuddes kan beperk.

Dit is belangrik om rekord te hou van simptome en oorsake van lamvrektes om die nodige aanpassings in jou lamstelsel asook jou bestuur- en voedingspraktyke te maak om lamvrektes in die toekoms te beperk. Sodoende is hoër winsgewendheid van ՚n boerdery moontlik.

