Winkelhaak Verspreiders: Brandstof teen uitstekende pryse

Winkelhaak Verspreiders is die perfekte keuse vir goeie diens en die beste gehalte brandstof teen uitstekende pryse.

Dit is ñ gevestigde groothandel brandstofmaatskappy wat reeds 20 jaar (sedert 2000) diesel verskaf aan die landboubedryf, mynboubedryf en verskeie besighede en aflewering van diesel en smeermiddels is gratis. Goeie pryse kan beding word veral met groter volume bestellings en dadelike betaalopsies.

Bafana Petroleum het vier jaar later by Winkelhaak Verspreiders aangesluit en die Groep bestaan tans uit 20 brandstofdepot`s asook ñ oliedepot nl Oiltrans wat die verspreiding van Caltex en Engen-olies, ghries en ander verwante smeermiddels en skoonmaakmiddels hanteer.

Winkelhaak Verspreiders & Bafana Petroleum Verspreiders doen besigheid met verskeie Landbou Koöperasies nl; Afgri, Hinterland, NTK, VKB, TWK, NWK, Obaro en Cape Agri feitlik in al die provinsies behalwe in die Kaap.

Hulle nooi jou graag om deel te wees van talle tevrede kliënte weens die puik diens, goeie gehalte brandstof en met ñ goeie kortingsraamwerk ter wille van stabiliteit.

Winkelhaak Verspreiders se visie is om na 20 jaar in die bedryf steeds te streef om die beste moontlike opsie vir elke kliënt op die tafel te plaas. Dit beteken om elke dag gefokus te wees, te verbeter en te vernuwe om die leiers op die gebied te bly. Ook besef ons dat ons kliënte ons gebring het tot waar ons vandag is en daarom is dit ons kosbaarste dryfkrag om kliënte eerste te stel en met ñ glimlag te diens en van hulp te wees.

Besoek hulle webwerf by www.winkelhaak.co.za vir meer inligting.