Willard Batterye: ‘n Uitblinker in plaaslike battery vervaardiging

Met gevorderde tegnologie en wêreldklas fasiliteite, produkkundigheid en ‘n omvattende verspreidingsnetwerk vir die vervaardiging van voertuigbatterye, bied AutoX aan Afrika en elders betroubare en gevestigde battery produkte.

Willard se reeks sluit bekende handelsmerke vir alle tipes voertuie, motorfietse, ontspannings- en nywerheidstoepassings in. Willard bied ook ‘n inklusiewe diensaanbod met ‘n omvattende ondersteuningsnetwerk wat hul in staat stel om aan meeste markvereistes te voldoen.

Indien jy opsoek is na ‘n plaaslike staatmaker fabrikaat wat reeds dekades lank betroubare produkte verskaf, sal Willard Batterye beslis op jou radar verskyn. Vir meer as 50 jaar weerspieël Willard Batterye die Suid-Afrikaanse gees om die nuutste tegnologie te kombineer met plaaslike vindingrykheid en kundigheid.

Willard Batterye is sedert die 1920s ‘n bekende en betroubare handelsnaam in Suid-Afrika. Produksie het in 1954 vanuit ‘n tegnologiese innoverende vervaardigingsfasiliteit begin wat Willard nie net ‘n voorsprong gegee het vir toekomstige groei in die plaaslike vervangings- en oorspronklike toerustings markte nie, maar ook vir die uitvoermark.

Verbruikers beskou Willard Batterye as hul gunsteling battery fabrikaat en is ook die voorkeur leweransier van ‘n wye reeks eersteklas voertuigbatterye.*

Willard Batterye is geskik vir ‘n wye mark van passasiers-, handels-, ontspannings-, mynbou- en konstruksie tot landboutoerusting en meer. Willard se reeks produkte is ontwerp met die doel om die strawwe omstandighede wat Afrika bied, so goed as moontlik te kan weerstaan. Willard Batterye bly tegnologies innoverend en ontwikkel voortdurend produkte wat in toekomstige battery behoeftes kan voorsien.

Willard Batterye bly ook verbind tot omgewingsverantwoordelikheid. Die lewensiklus van ‘n loodsuurbattery volg ‘n deurlopende geslote kringloop. Wanneer Willard Batterye ‘n skroot battery inneem word die lood en plastiek herwin en vir die vervaardigingsproses van nuwe batterye gebruik.

*Onafhanklike navorsing