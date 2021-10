Wil jy ‘n Reinke Besproeiingstelselhandelaar word? Sluit dan aan by die beste besproeiingsnetwerk in die bedryf

This post is also available in: English

Reinke brei hulle handelaarsnetwerk in uitgesoekte markte uit.

Deur by die Reinke handelaarsnetwerk aan te sluit, word jy deel van die span wat voorloop in vernuwing van die landboubedryf. Ons soek handelaars wat daartoe verbind is om boere te help om meer doeltreffend te boer deur hulle met uitstekende kliëntediens by te staan.

By Reinke is die handelaars die ruggraat van die besigheid en ons is trots daarop dat ons handelaars kies wat die bedryf goed ken, goeie sakesin en dryfkrag het om suksesvol in ‘n mededingende wêreld te wees. Ons is baie gretig om meer oor jou te leer en meer met jou oor Reinke te deel.

Ons dink jy sal vind dat ons verhouding met ons handelaars ‘n ware vennootskap is, wat nie net uniek en uitnodigend is nie, maar ook standhoudend en lonend.

Om te weet wat jy an bydra sal ons ook help met ‘n duidelike prentjie van hoe ons kan saamwerk om dit ‘n suksesvolle onderneming vir almal van ons te maak.

Om ‘n gemagtigde handelaar van Reinke Besproeiingstelsels te word, is ‘n geleentheid om ‘n onderneming met ‘n onbeperkte potensiaal te bou.

Ons is op soek na verspreiders in die volgende Afrika-lande:

Suid-Afrika

Tanzanië

Mosambiek

Malawi

Angola

Kenia

Uganda

Ghana

Kongo

Liberië

Tunisië

Libië

Morocco

Kameroen

Voor ons die eerste tree saam neem, is daar basiese stappe waarvan ons jou bewus moet maak.

Wanneer ons Reinke-gebiedsbestuurder jou kontak om jou toekoms saam met Reinke te bespreek, moet jy die Reinke-handelaarsaansoekvorm invul. Die gebiedsbestuurder vir jou gebied sal ‘n skriftelike verslag aan die aansoekvorm heg. Vul dit in om ons meer oor jou te vertel.

Die gebiedsbestuurder gaan sommige onderwerpe in sy verslag dek:

Wat is die aansoeker se sake-agtergrond ?

Beskryf die plek van die onderneming.

Beskryf die aansoeker se toerusting.

Beskryf die primêre handelaarsgebied.

Wat is die vermoëns van die dienspersoneel?

Wat is die vermoëns van die verkoopspersoneel?

Wat is die voorspelde verkope vir die eerste jaar?

Watter verwante produklyne hanteer die handelaar?

Wanneer jy ‘n Reinke handelaar word, is dit belangrik om te verstaan dat ons hier is vir jou en dat ons hier is vir die langtermyn. Ons nooi jou uit om die kontakinligtingsvorm in te vul. ‘n Reinke-verteenwoordiger sal jou kontak om die moontlikhede met jou te bespreek.

Die Reinke gebiedsbestuurder vir jou gebied sal gedurende die aansoekproses saam met jou werk.

Ons missie: Om ons kliënte se verwagtinge te oortref wanneer dit kom by gehalte, diens en vernuwing.

Klink dit soos jy? Is jy reg om die volgende stap te neem?

As jy belangstel om by die elite-groep van Reinke-handelaars aan te sluit, klik op die skakel hieronder, vul jou kontakbesonderhede in en ons sal met jou in verbinding tree.

https://www.reinke.com/contact-us.html