Wil jy dalk in Kanada gaan boer?

Niks is meer belonend as om te sien hoe nuwe immigrante, na ‘n erge gespook, hulle voete vind in ‘n nuwe land nie. Wanneer die rou proses van als opgee vir ‘n veilige lewe en nuwe geleenthede, verander in ‘n houding van aanvaarding, sit Martie Kruger van Martie Kruger Immigration Canada (MKIC) terug en weet, als is goed, dit het vrugte afgewerp.

Martie het in 2008 saam met haar man en twee dogters na Kanada geëmigreer. In 2010 het sy betrokke geraak by die immigrasie en vestiging van Suid-Afrikaners en Namibiërs in Kanada.

Martie se passie is om mense te help. Haar geesdrif en sterk netwerk van professionale mense in verskeie bedrywe in Kanada, maak die gekompliseerde proses van die “skuif” na Kanada makliker en hopelik ook minder spanningsvol vir immigrante.

Martie het sedert 2011 al meer as 30 Suid-Afrikaanse en Namibiese boere en sake-aansoekers bygestaan met immigrasie, aankoop van plase en ondernemings, en vestiging in Kanada.

Landbou is baie divers in Kanada. Kanola, koring en beesboerdery is die algemeenste. Graanboere werk in meeste gevalle nie oor wintermaande nie. Beesboerdery is regdeur die jaar. Kanadese boere is goed ingerig om aan te pas by die ekstreme weersomstandighede en by die arbeidstekorte. Die Kanadese regering en mense, is baie positied oor landbou. Met die uitbreek van COVID-19, was die landboubedryf een van die eerstes wat staatshulp van die Kanadese regering ontvang het.

Menslike natuur dryf ons, om terug te verwys na dit wat vir ons bekend is. Wanneer immigrante in Kanada begin boer, wil hulle steeds boer soos wat hulle dit in hulle “tuislande” gedoen het. Alhoewel die landbou-omstandighede baie dieselfde is as in SA en Namibië, is daar tog wesenlike verskille.

Martie sê: “Veral aanvanklik is dit beter om te doen wat die Kanadese doen. Hier is ‘n spreekwoord: “Why do you want to change something that works?”. Die mense boer al donkiejare hier en is suksesvol. As immigranteboere ‘n geleenheid sien om landboupraktyke te verbeter is dit goed, maar probeer dit eers na een of twee seisoene in samewerking met Kanadese boere.”

Immigrante wat die maklikste aanpas en inpas, is die wat dadelik inskakel by hul nuwe “Kanadese leefstyl” en nuwe bure. Oor die algemeen is die meeste Kanadese boere opgewonde om expat Suid-Afrikaanse en Namibiese boere as bure te ontvang. Kanadese boere hoop om nuwe landboupraktyke by expat-boere te leer.

Alhoewel dit baie duur is om in ‘n eerstewêreldse land met ‘n uitmuntende landbou-ekonomie te begin woeker, is daar expats wat met so min as $350 000 begin het en vandag suksesvol is. Die voordeel in Kanada is dat kleinboere maklik werk sal kry en op ‘n deeltydse basis sal kan boer. Kanadese is behulpsaam en is altyd dankbaar vir plaashulp. Boere staan mekaar by deur werktuie te deel en saam grond te bewerk.

Martie Kruger is ‘n geregistreerde Kanadese Immigrasie Konsultant. Martie mag enige immigrasie-aansoeke in enige provinsie in Kanada doen. Martie Kruger Immigration Canada (MKIC) bied onder andere die volgende dienste aan:

Konsultasie om die immigrasieproses, leefstylkoste en immigrasiekanse en -aansoek te bespreek.

Landboutoere vir groepe en individue wat onder andere plaabesoeke in sluit.

Besigheidsaansoek

Eiendomsaankope en -verkope

Bekendstelling aan enige professionele persoon vir die bystand om suksesvol in Kanada te vestig.

Kontak Martie by info@krugerimmigration.com vir meer inligting oor landboutoere en immigrasie.