Wie ontvang vanjaar se gesogte 1659-erepenning?

Die toekenning van die gesogte 1659-erepenning aan ‘n wyn-ikoon is elke jaar ‘n besonderse hoogtepunt op die Suid-Afrikaanse wynkalender. Die Wynoesherdenking is ‘n glansgeleentheid wat vanjaar op Donderdag 6 Februarie 2020 op Groot Constantia-landgoed, die oudste wynproduserende landgoed in Suid-Afrika, plaasvind.

Die prestige 1659-toekenning word reeds sedert 1974 aan persone toegeken wat diep spore in die wynbedryf getrap het en dus ook as ambassadeurs vir die bedryf dien. Vorige ontvangers van die 1659-erepenning sluit in prof Piet Goussard, die Onbesonge Wynwerkers, Charles Back, Danie de Wet, Norma Ratcliffe, Jan Scannell, Dave Hughes, Spatz Sperling, Lourens Jonker en Nelson Mandela. Die kriteria sluit in dat die persoon of instansie wat vereer word, ’n wesenlike en positiewe bydrae tot die wynbedryf gelewer het. Die bydrae moet ’n blywende impak hê, aanduidings toon van ’n besonderse nalatenskap, mense se denke en/of lewens verander het, en ander in die bedryf aanmoedig en inspireer.

Wynliefhebbers kan uitsien na ‘n merkwaardige en gesellige aand saam met leiers, ikone en staatmakers uit die wynbedryf – met ‘n fynproewersete deur Simon’s Restaurant, bekroonde Groot Constantia-wyne en wêreldklasvermaak deur lede van die Libertaskoor. Die geleentheid word moontlik gemaak deur die finansiële ondersteuning en vennootskappe van Groot Constantia-landgoed, Die Burger, Standard Bank, Vinpro en die TOPS at SPAR Wine Show. Agri-Expo is die organiseerder.

Kaartjies vir hierdie spoggeleentheid (streng aandpak) kan bespreek word teen R800 per persoon. Tafelbesprekings van agt tot 10 persone is ook beskikbaar. Bel vir Razelle Galant by 021-975-4440 of stuur e-pos na razelle@agriexpo.co.za om te bespreek.

Bron: Agri-Expo