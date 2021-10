Wetsgehoorsame burgers in spervuur

This post is also available in: English

Die Suid-Afrikaanse regstelsel – waarskynlik een van die laaste staatsinstelling wat nog ’n mate van vertroue inboesem – is nou besig om wetsgehoorsame burgers in die steek te laat.



Die arrestasie van verskeie boere landwyd, nadat hulle probeer het om hulself teen wetsoortreders te beskerm, is onder TLU SA se aandag gebring.



“Die regsproses is besig om die pad byster te raak, as wetsgehoorsame landsburgers nou in die spervuur is,” sê Mnr Henry Geldenhuys, TLU SA President.



“Dit wil voorkom asof misdadigers nou gerat is, om onmiddellik ’n klag vir die rig van ’n wapen, rassisme, poging tot moord, aanranding, intimidasie of selfs moord teen die boer by die polisie sonder enige bewyse aanhandig te maak. In meeste gevalle word die boer gearresteer, en bevind die wetsgehoorsame burger hom in die beskuldigdebank. Des nie te meer, gebeur daar niks met die persoon wat eerste die wet oortree het.”



Volgens Mnr Geldenhuys wil dit voorkom asof die regstelsel nou omgeswaai word, om die krimineel te beskerm en nie na die belange van die wetsgehoorsame burgers te kyk nie.



“As jou plaas onwettig betree word, moet jy jouself kan beskerm! Maar nou moet jy skynbaar kies tussen om self geskiet te word of om tronk toe te gaan…”



Meer as een so geval is die laaste tyd onder TLU SA se aandag gebring. Volgens Mnr Geldenhuys doen die staat alles in sy vermoë om borg ook nog teen te staan.



“Die regstelsel se onafhanklikheid en geloofwaardigheid word ernstig onder verdenking geplaas. Waar ’n boer op sy eie grond opgetree het om sy belange te beskerm teen indringers, word hy nou die krimineel. Die aanklaers en SAPD is in die proses besig, om eintlik reeds tronkstraf uit te deel en ’n onskuldige party te vonnis, dit nog voor daar enigsins ’n verhoor was. Dit is tog algemene kennis dat ’n boer met ’n plaas, vaste eiendom het en gevolglik nie ’n vlugrisiko is nie. Ongeag die laasgenoemde, hanteer die staat en SAPD boere asof hulle geen vaste eiendom het nie.



“Dit blyk of daar dubbele standaarde gehandhaaf word in die toepassing van die reg. Die omstandighede het sodanig versleg dat ’n wetsgehoorsame boer wat optree teen kriminele, homself baie vinnig in die beskuldigdebank bevind. Dit was immers nie die boer wat moeilikheid gaan soek het nie! Dit is die krimineel wat onregmatig op die boer se grond kom. Die polisie en regstelsel glo dan eensydig dié oortreder se klagtes.



“ ’n Boer blyk skuldig te wees ongeag die omstandighede alvorens hy verhoor word. Geld die emosie van die gemeenskap nou baie meer in regspleging as wat billikheid en regverdigheid en die beginsel dat almal gelyk voor die reg is?”



Mnr Geldenhuys sê verder die regstelsel is veronderstel om die misdaadelement vas te vat en behoort in ag geneem te word wie was die inisieerder van die situasie wat dan agterna van die boer ’n krimineel maak.



“As die kriminele in die eerste plek nie die grond onregmatig betree het nie sou daar geen voorval gewees het nie. Die vraag wat vandag bestaan is, wat dan van die boere se regte om hul wettige eiendom te beskerm.”



Geldenhuys het ook verwys na die regskostes wat vir die boer ’n ekstra en uiters onnodige uitgawe is.



TLU SA gaan binnekort ’n skrywe rig aan die Minister van Justisie en Korrektiewe Dienste Mnr Ronald Lamola om die erns van die situasie onder sy dringende aandag te bring.

Bron: TLU SA