Wesbank en AGCO werk saam om landboufinansiering te optimaliseer

AGCO, ‘n wêreldleier in die ontwerp, vervaardiging en verspreiding van die Challenger-, Fendt-, Massey Ferguson- en Valtra-handelsmerke, het kragte saamgesnoer met WesBank, Suid-Afrika se leier op die gebied van voertuig- en batefinansiering, om ‘n finansieringsoplossing aan te bied wat AGCO se groeiende netwerk handelaars sal help om hul bedrywighede te optimaliseer en hul mededingendheid in die mark te verhoog.

Na aanleiding van die finansiering van handelsvoorraad, het die twee bedryfsleiers ooreengekom om kleinhandelfinansiering uit te brei na die eindgebruiker, die boer.

Die WesBank-finansieringsoplossing is deel van AGCO se ‘New Way Forward’-strategie wat in September 2020 begin is, om landbou-masjinerie en oplossings nader aan klante in die streek te bring. Hierdie verfrissende kliëntgerigte benadering om sake te doen, ontsluit beduidende waarde in die plaaslike verspreidingsketting, wat dit vir AGCO-handelaars moontlik maak om die gevestigde handelsmerke van die maatskappy meer effektief en doeltreffend aan boere te lewer.

Die WesBank-kleinhandelsfinansieringsoplossing, daarenteen, is ontwerp om boere te bemagtig om steeds by te dra tot die groei van ‘n robuuste landboubedryf, en om beter te reageer op die huidige voedselproduksie-eise deur middel van AGCO se volledige reeks landboutoerusting en -dienste.

Dr. Dominik Reus, besturende direkteur van AGCO, Afrika, verduidelik: “In WesBank het AGCO ‘n vennoot gevind wat die kritieke taak van boere wat die wêreld moet voed, verstaan. Nou kan boere voordeel trek uit AGCO se hoë tegnologiese landbou-oplossings deur middel van hierdie bekostigbare finansieringsoplossing, en ons handelaars kan baie beter kontantvloei geniet om hul aanbiedinge uit te brei, om die daaglikse aktiwiteite te handhaaf en die voorraad sonder enige vertraging te verkry wat boere van ons internasionale fabrieke verlang.”

“Die landbousektor is ‘n noodsaaklike deel van die Suid-Afrikaanse ekonomie en dra wesenlik tot die BBP by op ‘n direkte en indirekte basis. Hierdie vennootskap met AGCO versterk ons ​​begrip van die landbou-besigheid en ons vermoë om ‘n keuse van toegewyde finansieringsopsies aan te bied wat spesifiek aangepas is vir die landbou-omgewing,” sê Kalie Roets, WesBank Korporatief, hoof van landbou.

“By WesBank verstaan ​​ons die uitdagings wat landbou-ondernemings in die gesig staar, en ons span, met sy diepgaande kennis van die bedryf, sien daarna uit om bekostigbare bate-finansieringsoplossings vir AGCO en sy vennote in die landboubedryf aan te bied,” voeg Roets by.

Vir meer inligting oor die WesBank-groothandel- en kleinhandelfinansieringsoplossings met AGCO, kontak Oladipo Ajayi, AGCO Finansiële oplossingsbestuurder, Afrika.

Bron: AGCO