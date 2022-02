Werkspoed, gehalte en digtheid: Top kenmerke van die McHale V6 750 baler

Boere regoor die wêreld is in hulle noppies met McHale se balers wat hulle in staat stel om net die beste voer vir hulle diere te maak. Dit is geen wonder nie, want McHale se vernuwende idees en betroubare balers stel die boer in staat om sy gewasse vinnig, flink, netjies, dig en sonder onderbrekings te baal voordat die reën kom.

Dit is hoekom McHale se balerreeks van alle groottes die nommer een balerkeuse van die verstandige, kieskeurige, professionele voerboer is.

Maar daar hou dit nie op nie. Nog ՚n belangrike voordeel vir die boer is dat McHale in Suid-Afrika verskaf en gerugsteun word deur Jupidex, die verskaffer van net die beste landbouwerktuie wat die wêreld kan bied, met ՚n naverkoopdiens waarop jy deur dik en dun kan reken, maak nie saak hoe groot of klein jou boerdery is nie.

“Jupidex se McHale V6 750-balerreeks bereik nuwe hoogtes met baalwerk danksy beter sny-opsies, gladder valvloerwerking, voortrefliker beheer en digter baler,” sê Francois Barnard, boer van die Venterstad-distrik in die Oos-Kaap. (Lees meer by www.proagri.co.za/voerboere-verwelkom-die-mchale-v6-750-baler-baal-vir-meer-geld-in-jou-sak/)

bevat die V6 750 net die beste hoëspesifikasie-onderdele omwerkstyd en betroubaarheid te verseker, en om die balers taai genoeg te maak om die moeilikste gewasse en grondtoestande lag-lag kaf te draf. Die semi-outomatiese baler met sy 15-mes-kerfeenheid en swaar-diensrotor maak bale van 0,6 tot 1,68 m.

Nog ՚n unieke funksie van die baler is dat jy die baalgrootte en -digtheid na jou behoefte kan aanpas met maklikeverstellings se kajuit. Dit stel jou in staat om ՚n stewige, swaar baal te maak wat minder bergplek vir dieselfde hoeveelheid voer vereis en vervoer meer ekonomies maak.

Die McHale V6 750 baal ook speel-speel die nat materiaal van kuilvoergewasse. Die lae onderhoudskoste en instandhoudingsbehoefte maak die reeks nog meer gewild. Jupidex se nasionale verkoopsbestuurder, Davel Kirstein, beveel die McHale V6 750 sonder huiwering aan vir boere. Hy sê: “Die baler is gebou om te hou en het sy gehalte reeds oor en oor regoor die wêreld bewys.”

Vir meer inligting: Stuur vir Jupidex ‘n WhatsApp op +27-72-726-6895, stuur ‘n epos na info@jupidex.co.za of besoek die webblad www.jupidex.co.za