Werk dieper en wyer met Agrico se nuwe T1000-vouvlerkskeurploeg

՚n Werktuig moet sy waarde bewys voordat die Versters van Potlachi Familietrust by Luckhoff oorweeg om hom op hulle plaas toe te laat. Daarom toets hulle elke aspirant-werktuig deeglik en maak seker hulle koop net die beste masjiene wat hulle strewe na die beste opbrengs ondersteun.

Hulle boer met mielies, koring, springmielies, lusern, ertjies en sojabone onder besproeiing en het ՚n sterk, betroubare, doeltreffende werktuig nodig om die grond deeglik en vinnig voor te berei voor planttyd. Na ՚n demonstrasiedag verlede jaar op hulle plaas, waar hulle ՚n wye reeks van Agrico se masjiene getoets het, het hulle besluit om vanjaar die nuwe T1000-vouvlerkskeurploeg van Agrico te koop. Dit is een van die grootste skeurploeë (korsbrekers/rippers) in die Agrico T1000-reeks. Die Versters gebruik ՚n trekker van 430 kW om die werktuig te sleep. Die T1000 is beskikbaar in modelle van 1 tot 21 tande en in rame van tot 10 m wyd om enige boerdery of taak te pas.

“Agrico se mense verstaan boerdery en gee die boer presies wat hy wil hê,” sê Ryno Verster: “Hulle het die skeurploeg spesiaal vir ons boerdery aangepas; ons het byvoorbeeld spesifieke wiele laat opsit.

Die T1000-hersetskeurploeg van Agrico se balkvryhoogte is 1 000 mm en die tande se skaarpunt wegbreekkrag is 7 600 N (760 kg). Perfek vir harde werk op die plaas.

“Agrico het ook, op versoek, die tande 420 mm uitmekaar geplaas, al is die standaardspasiëring gewoonlik 500 mm. Die skeurploeg kan tot 630 mm diep werk, maar gemiddeld werk ons die grond so 500 mm diep,” sê Ryno.

Volgens Agrico is die ideale werksdiepte tussen 400 mm en 630 mm, na gelang van toestande en die bewerkingsmetode. Binne hierdie band werk die ploeg op sy doeltreffendste en kan die tande nog volledig wegbreek en outomaties herset.

Ryno sê Agrico se skeurploeg staan uit bo ander maatskappye s’n omdat hulle raamwerk en tande van hoësterkte materiale gemaak is en ontwerp is om ՚n lang lewe te gee. Tog bied dit heelwat beter waarde vir geld as ander werktuie in sy klas.

Aangesien die werktuig spesifiek vir die Versters se behoeftes verander is, was daar klein tandekryprobleme met die tuimel-as en sweiswerk aan ՚n skarnier. “Agrico was bereid om vir my ՚n splinternuwe raam te gee, maar ek het gesê hulle kan hom net kom versterk, wat hulle by die skarnierpunt gedoen het. Die tuimel-as is vervang met ՚n opgegradeerde een,” sê Ryno.

՚n Skeen (of

skermplaat) voor

aan die T1000-

skeurploegtand

se skag beskerm

die tand

teen wrywing

en beskadiging.

Dit verseker ՚n

langer lewe.

“Verder het ons nog nie eers ՚n bout aan ՚n skaar vervang nie en ons het reeds ongeveer 500 hektaar se diep ripwerk met die Agrico T1000 gedoen.”

Hy is ook tevrede met die feit dat die werktuig 6,3 hektaar per uur kan bewerk. “Sy wegbreekaksie is wonderlik, en die bewerking is baie doeltreffend.” Ryno is baie tevrede met Agrico se diens; ՚n groot oorweging vir die aankoop van enige toerusting.

“Hulle help my altyd as daar probleme is. Ek sal beslis weer werktuie van hulle koop.”

Ryno se pa, Francois Verster, voeg by: “Agrico het baie moeite gedoen om die aanpassings presies volgens ons behoefte te maak. Die skeurploeg is ontwerp om by ons boerdery in te pas en is beter as enige ingevoerde werktuig.”

Paul Burger, ingenieur en produkbestuurder van Agrico, verduidelik dat die werktuig op ‘n vouraam is om vervoer te vergemaklik, terwyl jy steeds wyd kan werk.

Hy dui aan hoekom die T1000-reeks uitsonderlik is: “Die groter tande gee die boer meer bewerkingsopsies, hetsy diep of effens vlakker in harder grond, of met meer materiaal op die lande wat met kleiner tande kan pak en bewerking bemoeilik.

“Die T-reeks is suksesvol as gevolg van sy laer trekkragvereistes as die mededingers, danksy geoptimeerde wegbreekaksie, skagwydte, skaarhoek en -tandvorm. Die standaard 80 mm skaar het ‘n aggressiewer werking as die mededingers se skare.” Daar is ook ՚n wye reeks alternatiewe skare beskikbaar.

Francois, Ryno en Jacques Verster is baie tevrede met hulle skeurploeg van Agrico.

Voordele van die T1000-hersetskeurploeg:

• Die werktuig doen sy werk met min moeite, omdat tande outomaties herset tydens die bewerking, sonder om spoed te verminder of die werktuig op te lig.

• Die tande slyt stadiger.

• Die werktuig is kostedoeltreffend.

• Dit is beskikbaar in driepunt- of sleepmodelle en nou ook met vouvlerke vir die wyer modelle.

• Dit sorg vir lae brandstofverbruik te danke aan baie lae trekweerstand.

• Die tandgeometrie, -uitleg en vryhoogte onder die raam verseker goeie stoppelvloei en weerstand teen verstopping.

• Die T1000 is die enigste werktuig in sy klas met terugslagskokabsorbeerders op elke tand vir ՚n langer verwagte leeftyd.

• Dit is standaard toegerus met Agrico se bekende en gewilde reguit skeurskaar.

• Die skare bout vas, wat dit maklik maak om te ruil, maar stewig vashou.

Vir enige navrae, kontak Alfred Andrag by 082-824-1214 of 021-950-4111 of stuur ’n e-pos aan Alfred.andrag@agrico.co.za.