Wenners werk met (en vir) John Deere

“As jy landbou praat, is John Deere se tegnologie ligjare voor die res.” Aan die woord is Wikus Coetzer van Senwes, Wesselsbron, wat pas aangewys is as die John Deere Tegnikus van die Jaar.

Suid-Afrikaanse boere gryp die tegnologie aan en dit beteken ook dat Wikus en sy kollegas, soos Gert Grobler, Arno Bornman, Erich Leibbrandt, Henrico Louw, Johan Hattingh, Matthew Heyns, Muller van Heerden, Shawn Padyachee en Tiaan Oosthuizen alles moet verstaan nog voor dit in die land inkom, want tegnologie is net so sterk soos die kundigheid van die tegnici wat dit in stand moet hou.

Dié manne is John Deere se Top Tien Tegnici van die Jaar en die wenners onder die wenners is na ’n taai stryd tydens ’n spoggeleentheid in Kemptonpark aangewys.

Arno Bornman van AFGRI Pietersburg was derde en Gert Grobler van AFGRI Grootvlei, wat nou al ’n paar jaar lank in die Top Tien eindig, was tweede. Dit is Wikus se tweede jaar wat hy deelneem en hy sê hy het verseker nie verwag om te wen nie. “Ek het heeltyd gespot dat ek waarskynlik elfde onder die Top Tien gaan eindig,” lag hy.

Lafras Cronjé, kliënte-ondersteuningsbestuurder, saam met die drie bobaastegnici, Wikus Coetzer, Gert Grobler en Arno Bornman. (Fotos: Colin Bremner)

Die eerste prys is nie te versmaai nie. Wikus en sy vrou, Anke, ontvang ’n toer ter waarde van R100 000 na ’n John Deere-aanleg oorsee of ’n geskenkbewys vir ’n vakansie van hulle keuse.

Wikus sê: “Ons het besluit om eerder ’n paar keer plaaslik weg te breek, want dan kan die kinders, Robert (11) en Abby (7) saamgaan. Ons is baie dankbaar vir die geleentheid.”

Dit is nie ’n maklike pad om as Tegnikus van die Jaar aangewys te word nie. Daar is ’n reeks uitdunrondtes met aanlyntoetse en toeboektoetse voor die strawwe eindeksamen met praktiese en teoretiese toetse by John Deere se Opleidingsentrum in Boksburg.

’n Toetsmodel van die blinknuwe 8Rreeks wat volgende jaar vrygestel gaan word, het al die tegnici op hol gehad. Die reeks spog onder meer met die eerste vasteraamtrekker met vier rusperbande in die bedryf!

Vir die praktiese toetse moet die tegnici onder groot tyddruk probleme in ’n wye verskeidenheid toerusting diagnoseer en oplos. Die vlinders in die maag knaag soms maar kwaai, maar of dit die horlosie is wat oor jou skouer loer, of kwaai oom Piet op die plaas, ’n tegnikus wat sy sout werd is moet vinnig en vindingryk kan wees in enige omstandighede. Die heel eerste uitdaging op die wenpad is egter die besluit om in te skryf en deel te neem.

“Jy kan nie die dans geniet as jy nie dans nie,” is een van die lewenslesse wat Jacques Taylor, besturende direkteur van John Deere Sub-Sahara Afrika, by die geleentheid oorgedra het. Jacques het die uitdaging aan die presteerders gestel om hulleself af te vra: “Is dit die lewe wat ek vir myself geskep het, of is dit die lewe wat ek maar net aanvaar het?”

Jacques Taylor, besturende direkteur van John Deere SSA, het die wenners aangemoedig om hard te werk vir die toekoms wat hulle wil hê.

Hy sê ’n mens kan nie vir die toekoms beplan nie, maar jy kan jouself voorberei om seker te maak jy is reg vir die toekoms. Net so kan tegnici nie staatmaak op die kennis van tien jaar gelede nie, want boere gebruik nie tien jaar gelede se tegnologie nie.

Die tegnologiepakkette wat John Deere deesdae aanbied, sluit toegang in tot JDLinkTM met John Deere Connected SupportTM wat volgehoue aanlynondersteuning beloof.

Die pakkette beteken min as daar nie ’n toegeruste werkswinkel is wat die kommunikasie kan ontvang en daarop reageer nie. Met al die tegnologie wat in moderne trekkers ingebou word, is die werkswinkel nie meer net die plek waar ’n trekker beland as hy ophou werk nie. Die werkswinkel is ’n integrale deel van die ondersteuningsdiens om die trekker sonder onderbrekings aan die werk te hou. Met behulp van sensors wat enjinprestasie dophou en afstandkommunikasie, kan die werkswinkel nog voor die boer weet of ’n probleem besig is om te ontstaan en roetine-instandhouding kan beplan word vir ’n tyd wat almal pas.

Goeie kommunikasie tussen die werkswinkel en die boere is dus een van die kriteria waarna gekyk word om die Werkswinkel van die Jaar aan te wys. Algemene netheid en blitsige, kundige dienslewering is amper vanselfsprekend en die werkswinkels wat aangewys is as die Top Drie moes meer doen as die ekstra myl loop.

In die derde plek is Senwes Wesselsbron aangewys, Senwes Hoopstad was tweede en die Werkswinkel van die Jaar is AFGRI Bethal. Met elke nuwe model trekker en werktuig wat John Deere ontwikkel, word ’n volledige reeks onderdele terselfdertyd beskikbaar gestel en dit dra by tot die lys wat tans uit 928 000 verskillende onderdelenommers bestaan!

Jaco Wessels het vir die tweede keer die toekenning as Onderdelespesialis van die Jaar ontvang. Van links is Jaco Beyers, takverkoopsbestuurder, Duncan Barry (2de), Jaco Wessels (1ste), Ronnie Phillips, Onderdele en Naverkope Bemarking, en Tano Cossara (3de).

Al die onderdele sal ook niks help as dit nie ondersteun word deur onderdelespesialiste wat weet waar en hoe om die regte onderdeel te vind en te sorg dat daar altyd genoeg voorraad gereed is nie. Die onderdelespesialiste moes ook deur ’n streng toetsproses gaan om deur te dring tot die uitgelese Top Tien-groep, naamlik Annelien Thompson, Deon Britz, Duncan Barry, Tano Casarra, Hannes Haefele, Jaco Wessels, Kobus Buys, Magda Wallace, Renier Oosthuizen en Stephanus Fouché.

Die top drie is Tano van Trekker & Diesel, Oudtshoorn in die derde plek, Duncan van AFGRI Ermelo in die tweede plek en Jaco van AFGRI Marquard, wat vir die tweede jaar as Onderdelespesialis van die Jaar aangewys is. Jaco sê die kompetisie was beslis moeiliker as verlede jaar en veral die nuwe Tier 4-onderdele het ’n uitdaging gebied. Hy het met sy toekenning van verlede jaar twee John Deere-fabrieke in Brasilië besoek en ook John Deere se reuse onderdelemagasyn wat amper vier keer groter as die Suid-Afrikaanse weergawe is.

“Die boere daar is maar baie soos ons, ook lekker lief vir hulle vleis,” sê hy.

Dawie Oberholzer van John Deere Financial saam met Marthie Botha van AFGRI Grootvlei (2de), Lizette Nichols van AFGRI Delmas, Sakeontwikkelingsbestuurder van die Jaar en Herman Groenewald, ook van John Deere Financial.

Al die tegnologie en ontwikkelings by John Deere, soos die nuwe 8R se toetsmodel in Suid-Afrika, wat ’n stille verskyning by die spoggeleentheid gemaak het, beteken ook niks as boere nie die trekkers koop of finansiering kry om dit te doen nie. Die tophandelaars en sake-ontwikkelingsbestuurders het dus ook erkenning gekry.

Stephan Nel het by die geleentheid aangekondig dat daar in Oktober ’n rekordgetal van 292 trekkers verkoop is. John Deere het die afgelope jaar sy markaandeel met vier persentasiepunte vergroot en die uitdaging aan die tophandelaars is om dit verder te verhoog. Die topverkopers is Peet Vorster van die AFGRI-streek Noord, Johnny le Bot van AFGRI Suid, Dirk Stirling van JD Implemente en Eddie Fryer van Senwes.

Die Sake-ontwikkelingsbestuurder (BDO) van die Jaar is Lizette Nichols van AFGRI Delmas wat die verkoop van 120 John Deere-eenhede met ’n gesamentlike waarde van R156-miljoen hanteer het. Ferdie Marx van John Deere Financial sê Lizette veg vir elke kliënt om te sorg dat hulle deel van die John Deere-familie word. In die tweede plek is Marthie Botha aangewys, in die derde plek Willem Roets en vierde was Riaan Smith.

