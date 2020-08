Wen met LEMKEN: Beesboer breek nuwe grond met sy Karat

This post is also available in: English

Tweeduisend beeste eet baie voer. Niemand weet dit beter as Danie Goosen van die DDP-voerkraal tussen Memel en Vrede nie. Op Bergplaas word daar bontgestaan om by te hou met die produksie van kuilvoer en hooi tussen die berge in kort plantvenstertye.

Gelukkig het LEMKEN op die plaas geland en “nou bewerk ons lande wat 20 jaar gelede laas benut is, want die Karat maak dit moontlik”, sê Danie.

“Ek is baie opgewonde oor die Karat. Dit verander ons lewe en ek glo ons gaan binne twee jaar genoeg inkomste losboer om vir die uitgawe te betaal!”

Vier maande gelede was daar net een 5-meter Karat op die plaas. Nou is daar nog twee 6-metermasjiene en een van die dae sal die beeste moet vreet om voor te bly!

Danie plant mielies vir kuilvoer, voersorghum vir kuilvoer en staande hooi, en tussendeur word daar hawer gesaai. Dit was veral met die vestiging van die hawer dat die Karat homself bewys het.

Danie sê wanneer die kuilvoer in April gesny word, is daar gewoonlik nog genoeg vog in die grond om die hawer ’n goeie groeikans te gee, maar daar is nie tyd vir sukkel met meer as een bewerking nie.

Die Karat moet reg agter die stroper die stoppels inwerk en sommer ook saai! Die saaiwerk word deur ’n 800-liter APV-saaier gedoen wat bo-op die Karat aangebring is. Die saad word net voor die rollers gesaai en die rollers trap dit dan stewig vas vir beter ontkieming.

Die voersorghum word ook met die APV gesaai. 90 hektaar van die aanplantings is onder spilpunt, die res is droëland, maar dit maak nie saak watter lande dit is nie, die Karat het net een kans nodig om die plantmateriaal in die bogrond in te werk, die saadbed voor te berei en die grond te herkonsolideer.

Danie gebruik trekkers van tussen 260 en 300 kW en die trekkerkrag help om ook in die swaarder grond en teen skuinstes die Karat se ideale werkspoed van 10 km/u te handhaaf. Hy sê daar is nie ’n probleem met glip op die skuinstes nie. Hy was verbaas oor die mooi saadbed wat in die swaarder grond gevorm word.

LEMKEN se Karat-kombinasiewerktuie het nuwe potensiaal vir produksie op die plaas ontsluit.

“Die Karat vou mooi op, kan op snaakse plekke deurry en vat alles saam wat nodig is om die hele dag grond te bewerk en te saai. Ek hoef nie ’n hele trein toerusting teen die berg uit te karwei nie,” sê Danie.

Teen 5 kg saad per hektaar draf die Karat met sy abba-saaier 120 hektaar op ’n slag kaf! Al wat nog voor planttyd gebeur, is dat daar kalk en kompos uitgestrooi word wat die Karat saam met die plantreste in die grond plaas waar die nuwe plantjies dit kry en gebruik om lekker sterk en vinnig te groei.

Selfs met nuwe lande werk die Karat in een beweging deur jare se gras om die saadbed voor te berei. Danie sê hy het vooraf baie huiswerk gedoen en met ander boere gesels, en ook na ’n verskeidenheid goeie masjiene gaan kyk, maar die Karat het vir hom uitgestaan omdat dit so goed werk en presies in sy opset pas.

Met die Karat se werking het hy nie nodig om eers die mielie- of sorghumreste te sny nie; die skeuraksie van die tande is voldoende.

Met die Karat se werking het jy nie nodig om eers die reste te sny nie; dit laat ’n perfekte saadbed agter.

Hy noem die voordele op:

• Materiaal word in die grond ingewerk, dit waai nie weg of verdroog op die lande nie.

• Die saadbed word met dieselfde bewerking voorberei.

• Die masjien dra die saaier vir die plasing van sorghum en hawer en kan ook ander werk doen, met ander woorde, dit is nie nodig vir ’n fynsaadplanter wat net plant nie.

• Nuwe lande word gemaklik voorberei en selfs grond teen die berg word makgemaak vir benutting.

• Die kort venstertyd vir plant na kuilvoersny word behoorlik benut.

• Net een operateur is nodig vir die werk.

• Die grond se struktuur en biologiese inhoud word verbeter vir volhoubare boerdery.

Uiteindelik beteken al die slim, lekker werk ’n heerlike primagraad biefstuk op die bord, waarvoor die verbruiker graag betaal.

