Wees só veilig op jou plaas: Paraat, oplettend en volg veiligheidsprotokol

Daar is vandag soveel plaasmoorde dat veiligheid op plase ’n baie belangrike aspek vir ’n boer geword het om aan aandag te gee. Volgens Vrystaat Landbou vind plaasaanvalle in die Vrystaat meestal oor naweke plaas.

Paraatheid en oplettendheid is volgens Wynand Coetzer van The Farm Vuurwapen- en Taktiese Opleiding die belangrikste eienskappe wat ’n boer moet hê om seker te maak hy is te alle tye veilig op sy plaas. Hy hoef nie die beste geweer te hê of die sterkste persoon te wees nie.

“Veiligheid begin met paraatheid (alarms, honde, wapens, heinings, ensovoorts dek die paraatheidgedeelte, wat natuurlik bepaal word deur jou begroting aangesien dit alles ’n kosteimplikasie het), en paraatheid begin met oplettendheid. Indien ’n boer nie oplettend is nie, help geen hond, alarm of vuurwapen hom nie,” sê hy.

“Ons moet ongelukkig 24/7/365 paraat wees. Aanvalle vind plaas wanneer jy dit die minste verwag,” voeg Wynand by.

Verder noem hy dat oplettendheid daaroor gaan dat jy bedag moet wees op jou alarm wat afgaan, jou hond se reaksie, jou heining wat skielik nie meer werk nie, vreemde geluide soos deure, vensters of iets wat val en dan moet jy dadelik jou veiligheidsprotokol volg.

Wat om eerste te doen: “Maak die res van jou gesin of eggenoot bewus van die gevaar, sorg dat almal weet wat om te doen en kom by een plek in die huis bymekaar.

“Indien iemand in die huis TV kyk, TV-speletjies speel of musiek luister, skakel dit dadelik af sodat jy kan hoor en ook sodat kinders opdragte van hulle ouers af kan hoor,” sê Wynand.

’n Veilige kamer in die huis moet deel van jou veiligheidsprotokol wees. Die volgende moet in ’n veilige kamer wees:

• wapens

• noodhulptoerusting

• kommunikasiemiddels soos ’n ekstra selfoon of spesifiek ’n noodselfoon waarvan die nommer ook op jou bure of vriende se fone verskyn as byvoorbeeld “Pietie noodfoon” of ’n tweerigtingradio

• ’n Veilige traliehek of sterker deur

Alle mense wat die boer nie ken nie moet as moontlike aanvallers beskou word. Sodra die boer agterkom dat daar iemand op sy werf is wat ’n gevaar vir hom kan inhou, moet hy die volgende stappe volg:

• Moenie na die persoon toe stap om te gaan hoor of jy kan help nie. Hou afstand tussen julle, want afstand koop tyd.

• Moenie net die deur oopmaak vir ’n vreemde persoon nie, beperk eerder toegang soos om die deure te sluit.

• Elke gesin se protokol verskil van die ander een en gevolglik verskil die reaksieplanne.

Die beligting van ’n erf buite is ook uiters belangrik. Wynand sê dis sodat jy kan sien hoe die misdadiger lyk. Hulle dekking is die duisternis. Die oomblik (indien die aanval na sononder is soos in die meeste gevalle) wat sy bedekking of kamoeflering gefnuik word, is sy planne deurmekaar.

Verdere voordeel van ligte is dat die misdadiger eerstens beligting gaan saboteer. Indien jy na sononder eers by die huis kom en jou ligte wil nie werk met byvoorbeeld ’n afstandbeheerskakelaar nie, moenie die werf betree nie. Dan weet jy daar is moontlik gevaar.

“Moenie net aanvaar die ligte werk nie. Dit kan dalk beurtkrag wees, maar bevestig dit eers,” sê hy.

Boere moet ook veral met hulle bure kommunikeer, want elke boer se vinnigste hulp in tye van nood is sy buurman.

“Los kwaaivriendskap met jou bure. Julle hoef nie elke dag bymekaar te kuier nie, maar ons is dit aan mekaar verskuldig om na mekaar se veiligheid om te sien en mekaar by te staan in tye van nood en aanvalle.

Soos Spreuke 27:10 sê: “Moenie by ’n vriend wat al jou pa se vriend was, verbygaan na jou broer se huis toe as jy moeilikheid het nie.”

’n Buurman wat naby is, is meer werd as ’n broer wat ver is, sê Wynand.

Onthou indien jy oorval word: “Jy moet eers die geveg veg ‒ en oorleef ‒ om by jou radio, telefoon, jou gesin en jou veilige kamer uit te kom. Jy moet oorleef om jou gesin te kan beskerm.”

’n Vuurwapen is na Wynand se mening die maklikste en mees doeltreffende asook die logiese manier van selfverdediging gegewe plaasaanvalle.

“Hou die misdaaddinamika op plase in gedagte soos veelvuldige aanvallers wat gewapen is met messe, stokke, byle en vuurwapens en daarmee saam totaal barbaars is en geen respek vir ander lewe of eiendom het nie. Wat hierdie situasie vererger, is die feit dat baie geweldsmisdadigers ook ’n lae IK het wat dinge baie gevaarlik maak aangesien hy nie kan redeneer aangaande die waarde van lewe nie.

Ons het te doen met terreuraanvalle op plase. Dit is baie duidelik nie net gewone roof of moord nie soos wat die staat probeer voorgee nie. Die gedragspatrone en die aard van die geweld is 100% ooreenstemmend met terreur, daarom kan ’n vuurwapen jou dalk help.”

Wynand sê jy moet wel die volgende weet van ’n vuurwapen:

a) Hoe om dit te gebruik. (Vaardig wees op verdedigende vlak. Basiese wapenhantering is ongelukkig nie voldoende nie).

b) Die wapen moet byderhand wees anders help hy niks.

c) Jy moet die doelstelling hê om dit te gebruik en ’n aanvaller te skiet.

Kortliks die wetlike vereistes vir die gebruik van dodelike geweld:

a) Daar moet ’n aanval op jou of ’n derde party wees wat jy probeer beskerm en die aanval moet onwettig wees.

b) Die aanval moet gemik wees op ’n persoon. Lewe moet bedreig word en nie eiendom nie.

c) Die aanval moet onmiddellik dreigend wees of reeds aan die gang wees.

Boere moet ook gereeld gaan skiet met hulle wapens. “Wapenvaardigheid gaan agteruit as dit nie in stand gehou word met oefening nie. Die pofadder wat ek so een keer elke vier jaar in die tuin skiet is ongelukkig nie voldoende oefening nie, aangesien die “pofadder” wat jou kom aanval nie so stadig seil nie en hy het dalk ook ’n vuurwapen by hom,” sê Wynand.

Verder is selfverdedigingsopleiding ook noodsaaklik vir boere en hulle vrouens om ’n gevorderde vlak van vaardigheid aan te leer. Hulle moet ook leer wanneer hulle iemand mag skiet en wanneer nie.

“Baie mense dink dat hulle ’n aanvaller sal kan skiet, hoewel dit nie waar is nie. De meeste mense heg ’n geweldige waarde aan lewe en wil nie iets doen wat ’n ander persoon kan seermaak nie. Ongelukkig verhoed daardie menslike instink jou om betyds genoeg, vinnig genoeg en met voldoende geweld op te tree om jouself of jou gesin te beskerm.”

Al is jy reeds vaardig, beveel Wynand aan dat jy minstens elke twee maande 200 tot 400 skote met jou wapen skiet om jou vaardigheid te behou. Baie mense reken dat ouer persone nie meer op plase moet bly nie, want misdadigers soek maklike teikens, maar Wynand sê dit is onregverdig

dat jou lewe moet verander omdat jy bejaard is. “Indien jy nog redelike gesondheid en beweeglikheid het, bly op jou plaas.”

Die grootste gevaar wat hy by bejaarde mense waarneem, is dat hulle glad nie tred hou met misdaadstatistieke nie, want in die era waaruit hulle kom het alles nog gewerk, soos ESKOM, die kommandostelsels, ensovoorts.

“Die dinamika van misdaad verander elke 5 tot 10 jaar dramaties soos wat sekere stelsels verander. Sommige ouer mense aanvaar moelik dat hulle geteiken word, want so iets het nog nooit die afgelope 40 jaar met hulle gebeur nie. Hulle moet ook oplettend wees vir gevare.”

Wynand Coetzer van The Farm, Hopetown, bied alle vuurwapenverwante opleiding aan vanaf basiese vlak vir bevoegdheid tot taktiese vlak soos kontantvervoer, teenstroping en defensiewe opleiding.

Kontak hom gerus by 053-207-7024 of 082-495-3551 of stuur ’n e-pos na wynandcoetzer@telkomsa.net, firearms.thefarm@gmail.com. Besoek ook hulle webwerf by www.thefarm.org.za.