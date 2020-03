Wees ‘n wolmeester met RCL Foods en Molatek

This post is also available in: English

’n Dier presteer net so goed as wat die boer hom voer. Dit is ’n les wat Lood de Jager al geleer het. Daarom verkies hy Molatek Wolmeester vir sy skape. Lood boer op Uitkomst Landgoed naby Ermelo. Die familieboerdery het onder meer ’n skaaptrop van sowat 3 000 Dohne Merino-ooie. “My familie is al vir 140 jaar op hierdie plaas,” vertel Lood.

Molatek Wolmeester is ’n produksielek. Lood gee dit graag vir sy dragtige ooie van vier weke voor lamtyd af. Dit kan ook as prikkelvoeding gebruik word, en Lood se ramme kry daarvan voor dektyd om kondisie op te bou. By die ooie help hierdie voer met uierontwikkeling sodat die ooie meer melk kan produseer vir die lammers.

Verder dra dit ook by tot gesonde fetusontwikkeling en help die ooi om die baarmoeder vinniger te laat herstel na lamtyd.

Tobie Alexander van RCL Foods Ermelo is net so tevrede soos Lood de Jager en klein Lood van Uitkomst Landgoed met die skape in die agtergrond se kondisie, te danke aan Molatek Wolmeester.

“Ek gebruik dit ook vir my vervangingsdiere. Ek voer Wolmeester van speentyd af tot die volgende winter,” sê Lood.

Al hierdie eienskappe van die Molatek Wolmeester is te danke aan die voer se hoë deurvloeiproteïeninhoud. Die voer het 300 g/kg proteïen. Molatek Wolmeester kan dus gerieflik en met vertroue as onderhoud-, produksielek of volvoermengsel gebruik word.

Die aanbeveling is om 300 – 500 gram per dier per dag te voer. Gulsige vreters word deur die soutinhoud beheer. “Die skaap kan nie die heeltyd net hierdie voer staan en vreet en ander wegdruk nie. Na ’n paar happe gaan stap sy gewoonlik eers ’n draai om water te drink voordat sy weer verder kom vreet,” wys Lood terwyl die skape aan die voer smul.

Lood de Jager van Uitkomst Landgoed se Dohne Merino’s poseer ongeduldig vir ’n foto voordat hulle kan kom vreet.

Lood het ook ’n pluimpie vir Tobie Alexander van RCL Foods se tak op Ermelo: “As ’n mens pryse vergelyk, werk hierdie tipe voer maar amper dieselfde uit as ander make, maar dis die diens wat ons oortuig het,” sê Lood.

Vir die afgelope vyf jaar gebruik Uitkomst Landgoed al hierdie voer om hulle skape in top kondisie te hou. Lood verduidelik ook dat dit ’n veilige produk is om te gebruik. Daar is geen risiko dat van die voedingstowwe dalk in verkeerde verhoudings gemeng kan wees soos wanneer jy self voer meng nie. Dit maak net meer sin om hierdie produk te gebruik, sê hy.

Gesonde uierontwikkeling is Kenmerkend van skape wat met Molatek se wolmeester gevoer word.

Die veelsydigheid van Wolmeester help boere regdeur die jaar om skape se kondisie te verbeter. Dit verhoog nie net melkproduksie nie, maar voorkom ook massaverlies en help met fetus en uierontwikkeling. Dit verhoog ook konsepsie- en speenpersentasies. Verder kan dit ook as ’n onderhoudslek, produksielek of volvoermengsel gebruik word.

Raak self ’n wolmeester met Molatek Wolmeester. Kontak Willem Volschenk by 082-414-1886, 013-791-1036 of molatek@rclfoods.com. Besoek ook www.molatek.co.za om na die volledige produkreeks te kyk.