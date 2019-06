Water is waardevol: Aquadam se tenks bewaar dit perfek

This post is also available in: English

Dit is geen wonder dat Aquadam ՚n baie bekende en vertroude naam in die landboubedryf is nie. Hulle is immers die mense wat tenks van die hoogste gehalte vir boere vervaardig spesifiek soos die boer dit wil hê. Die boer kies die tenk se dop, dakplate, kleur en voering. Daar is drie voerings, een vir gewone water, een vir drinkwater en een vir kunsmis.

Boere het weer vanjaar na Aquadam se uitstalling by NAMPO gestroom. “NAMPO gee ons die geleentheid om ons opgewondenheid oor ons produkte met die boere vir wie ons dit maak te deel,” sê Ronald van Lochem, besturende direkteur van Aquadam.

Hy vertel dat die meeste vervaardigers van tenks gewone dakplate gebruik, maar Aquadam het ՚n proses ontwikkel waar hulle alles self doen. Dit is ՚n drie-stap-proses:

Hulle gebruik ՚n lasermasjien wat gate sny vir boute.

Dan gaan die plaat deur die golfrolmasjien wat die riffels rol.

Dan buig hy die hele plaat in ՚n kurwe volgens die presiese deursnit van die tenk wat die boer wil hê.

Aquadam voer hulle tenks na boere regoor die wêreld uit en versprei hulle produkte deur die koöperasies. Die tenks is ook maklik vervoerbaar.

Die gewildste tenk op NAMPO was Aquadam se Smart Tank Extreme. Hy hou 98 000 liter en kan gebruik word om water te berg vir pluimvee, vee, graan, besproeiing, drinkdoeleindes en brandbestryding.

Rudy Boshoff, Willie Palm, Ronald van Lochem, Werner Norval en Willem Venter van Aquadam op hulle standplaas tydens NAMPO.

Die tenk is ՚n modulêre paneeltipe-staaltenk wat aanmekaarbout vir maklike en vinnige oprigting en die grootte van die tenk is aanpasbaar volgens die boer se behoefte.

Die tenk kom sonder of met ՚n dak en het nie ՚n eksta versterking nodig sonder die dak nie. Dit is ontwerp om sterk winde te weerstaan, selfs in dele waar orkane voorkom.

Die tenk het ՚n leeftyd van 50 jaar met minimale onderhoud, dit is kostedoeltreffend, van die hoogste gehalte en is sterker as gewone versinkte tenks.

Voordele van die Smart Tank Extreme:

Die tenk is geskik vir binnelandse sowel as kustoestande.

Die tenk se voering is ՚n gesertifiseerde drinkbare sak wat geskik is vir menslike en diereverbruik.

Die tenk kan na enige plek in die wêreld verskeep word.

Die tenk is ontwerp om windspoed, donderstorms en aardbewings te weerstaan.

Die tenk kan gemaak word in chromodek kleure wat by die omgewing kan inskakel.

Aquadam se nuwe AgriDome

Die dae wat jou diere in die son, reën, koue, ryp of hael moet staan is verby. Die AgriDome is ՚n alternatiewe bergingsarea vir jou plaas en is ideaal vir intensiewe skaap-, bees- en perdeboerdery. Die AgriDome kan ook gebruik word vir die berging van kunsmis, saad, sand en bale. “Jy kan byvoorbeeld inry en jou bale inpak; daar is altyd lugvloei daardeur, so jou bale sal nie muf nie,” sê Ronald. Dit is ook perfek vir boere se duur masjiene of vliegtuie.

Die AgriDome is in standaardlengtes van ses en 12 meter beskikbaar en word vir tien jaar gewaarborg. Dit is ՚n ligte, maar sterk struktuur wat gou opgerig en verskuif kan word. Die struktuur kan wind van 100 km/u weerstaan. Aquadam noem dit super sterk.

Die AgriDome blok skadelike sonstrale uit, maar daar kom steeds natuurlike lig deur, daarom is diere rustiger daaronder, veral as dit reën. Dit is 3 grade koeler in die somer en 3 grade warmer in die winter.

Die boer kan ook eenhede aanlas om die AgriDome groter te maak.

Die AgriDome is ՚n membraanbedekte raam wat beteken as daar ՚n brand binne sou uitbreek, sal die vuur nie versprei nie. Dit sal smelt waar dit in aanraking met die vlam is, maar nie aan die brand slaan nie.

Aquadam het ՚n kompetisie op NAMPO aangebied waar boere ՚n watertenk kon wen deur die volume van die tenk te raai. Die trekking is op die laaste dag van NAMPO gehou en die wenner is Andries Heymans van Centurion.

Vir meer inligting oor Aquadam se skitterende produkte vir die boer, skakel 086-100-1010, of e-pos info@aquadam.co.za. Besoek ook www.aquadam.co.za vir meer inligting oor al Aquadam se vernuftige tenks, pasgemaak vir die boer.