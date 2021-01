Wat melkprodusente kan verwag in 2021

This post is also available in: English

Melkprys

Die MPO is optimisties dat melkboere se produsenteprys vanjaar kan verbeter. Die verwagting is dat die opwaartse momentum in die produsenteprys vir onverwerkte melk tot minstens Augustus vanjaar sal voortduur.

Mielie- en sojaboonpryse bly steeds hoog en het ’n negatiewe uitwerking op produksiekoste.

Risiko van invoer

Die risiko van invoer het verhoog met die versterking van die rand teen die Amerikaanse dollar, wat die deurlopende monitering daarvan noodsaak. Agri Inspec kyk veral na ingevoerde produkte se land van oorsprong, om seker te maak dat produkte Suid-Afrika nie tariefvry via lande van die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap binnekom nie.

Watermeters vir besproeiingsboere

Die verlengde voldoeningsperiode van 120 werksdae vanaf 18 September 2020 deur die Departement van Water en Sanitasie wat verleen is aan besproeiingswatergebruikers om watermeters te installeer, kom op 10 Maart 2021 ten einde. Nie-nakoming van hierdie instruksie mag lei tot wetstoepassingsoptrede teen watergebruikers wat nie saamwerk nie.

Dieregesondheid

Die MPO en die nasionale dieregesondheidsforum gaan vanjaar fokus op, onder andere, brusellose, soönoses en siektes soos ensoötiese beesleukose (EBL). Bek-en-klouseer is redelik onder beheer, maar sal steeds baie aandag geniet om te verseker dat Suid-Afrika sy bek-en-klou-vrye status kan herwin. Die natter weerstoestande sal meebring dat insek-oordraagbare siektes soos knopvelsiekte en Slenkdalkoors altyd ’n gevaar bly. Boere moet verseker dat hulle diere hierteen geïmmuniseer is.

Dierewelsyn en omgewingsvriendelike boerderypraktyke

Druk vanaf verbruikers en die kleinhandel rakende omgewingsvriendelike boerderypraktyke en etiese dieresorg neem toe en laasgenoemde is een van die kwessies waarna die MPO, Melk SA en die nasionale dieregesondheidsforum vanjaar kyk. As deel van Melk SA se navorsingsprojek is die suiwelstandaarde-agentskap gevra om navorsing te doen oor die praktiese inwerkingstelling van die SABS-standaard SANS 1694 oor die welsyn van melkbeeste.

Bron: MPO