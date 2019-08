Warm Swift Sport skop nou met turbokrag

This post is also available in: English

Deur DIRK GALLOWITZ van Ultimate Drive

Noem die naam van Suzuki Swift Sport en meeste motorentoesiaste sal met respek reageer. Die klein warm buksie het oor die jare beïndruk met eerlike verrigting, rateltaai enjins en bougehalte met integriteit, ‘n ligte bak, toergierige enjins en relatiewe bekostigbaarheid in ‘n sportiewe en aantreklike jas, was die sukses resep vir begeerlikheid en gewildheid.

Nou in derde-generasie formaat, kom die klein vlamgat met turbo-aangejaag. Ek was een van die menigde Suzuki-entoesiaste wat aanvanklik maar skepties was, want sien, normaalgeaspireerde verrigting enjins moes teen hoë (skreeuende!) toere loop om maksimum wringkrag en verrigting te kan lewer. Dit kom met ‘n bypassende klankbaan, iets waarvoor ‘n egte petrolkop hoendervel kry van lekkerte. Daarteenoor is turbo-enjins ontwerp om met geforseerde lug in die silinderkamers al lae toere omtrent maksimum trekkrag te lewer wat die 0 – 100 kpu lopies soveel vinniger maak. Turbo’s raak dus uitasem by hoër toere en gevolglik is die klankkakafonie ook daarmee heen.

Die ou Swift Sport was toegerus met ‘n 1.6 l petrolenjin sonder ‘n turbo wat oopketel teen maksimum (skreende) 6900 rpm, 100 kW en 160 Nm piek krag en wringkrag kon lewer. Die 2019 model het egter nou ‘n 1.4 liter turbo-aangejaagde petrol kragbron wat maksimum 103 kW krag teen 5500 rpm en 230 Nm se piek wringkrag lewer wat reeds by 2500 toere beskikbaar is. Terwyl die 3 kW krag dalk nie so indrukwekkend op die oog af is nie, het Suzuki se witjasse dit reggekry om 90 kg gewig te bespaar sodat die 2019 Swift Sport nou slegs 970 kg weeg. Voeg daarby 70 Nm se ekstra wringkrag en die klein Swift Sport kom met skop-in-die-rug woema. Tydens die bekendstelling kon ons die nuweling se ekstra krag behoorlik beproef op die Red Star Raceway in Mpumalanga en die ekstra krag in die ligter lyfie het egter greep deur die knap tegniese draaie van die renbaan, wat eintlik vir motorfietse ontwerp is, bemoeilik.

Terwyl 3de rat die beter opsie was om spoed uit die knap draaie te behou, moes ons 4de haak om teen laar toere stuurtraagheid en skreeuende bande te minimaliseer. Tog het die nuweling beïndruk met hantering en balans.

Ek is van mening dat die 2019 Swift Sport meer sal beïndruk in normale rytoestande en dat verrigting op die ooppad en wyer draaie matelose bestuurgenot sal verskaf.

Binnekant is die kajuit modern en sportief afgewerk met materiale en vakmakskap van goeie gehalte. Die sportstuurwiel, sportsitplekke en standaardtoerusting gaan baie kopers se harte wen. Ek is absoluut verlief op die nuwe Swift Sport se kajuit en terwyl die nuwe “Champion Yellow” die bekenstellingskleur is wat die Sport laat aandag trek, is dit die pragtige rooi wat my hart gewen het.

Die 2019 Suzuki Swift Sport verkoop vir R315 900 met ‘n 6-spoed handratkas en vir R335 900 as dit toegerus is met die outomatiese ratkas.