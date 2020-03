Warm Hyundai i30N laat harte vinniger klop

This post is also available in: English

Deur Dirk Gallowitz van Ultimate Drive

Drie jaar nadat die i30N in 2017 by die Frankfurt Motorskou sy buiging gemaak het, is dit begin Februarie ten einde laaste plaaslik bekendgestel. Was die wag die moeite werd? Verseker!! Ons het die bekendstelling in die wieg van die mooiste Bolandse berge bygewoon en kon die warm buks behoorlik deur uitdagende bergpasse looi en ook op ‘n redelike tegniese renbaan laat rubber brand!

Die i30N is Hyundai se eerste verrigtingsproduksiemotor en die vinnigste en mees dinamiese Hyundai wat ons ooit bestuur het. Gebore uit die “N”-divisie onder leierskap van die voormalige BMW M-ghoeroe Albert Biermann en gebou in die Koreaanse vervaardiger se aanleg in die Tseggiese Republiek, is die i30N gebasseer op die gewone i30 luikrug wat voorheen ook in Suid-Afrika beskikbaar was.Ontwikkel op die hoekstene van “pret om te bestuur”, “ ’n sportmotor vir elke dag” en “renbaan verrigting met uitstekende vermoë om draaie te têkkel, is die i30N dan ook toegerus met gevorderde tegnologie en hoë vlakke van bestuurderhulpmiddele.

Interessant is dat die “N” staan vir Nanyang waar Hyundai Motors se globale navorsings en Ontwikkelings gesetel is, maar die ”N” verwys ook na die beroemde en ikoniese Nürburgring renkompleks in Duitsland waar Hyundai se Europese toets sentrum vir sy Europees geboude voertuie is. Die i30N het juis 10 000 kilometer se toetse vir betroubaarheid en verfyning van die onderstel en hanteringsvermoë op die baan se berugte Nordschleife renbaan ondergaan. Hou in gedagte dat Hyundai die huidige WRC kampioene is met ‘n “N” ontwikkelde tydrenmotor.

Die teikengroep vir die i30N in Suid-Afrika sluit ondermeer in die Golf GTI (Clubsport of komende TCR modelle ), Renault Megane RS Cup en Honda Type R. Hardebaard verrigtingskalante wat kom met ‘n legio van stories wat op renbane en deur bergpasse geskryf is.

Voorkoms

Die Koreaan kom nie met die aggressiewe stilering van die Honda of die Renault nie en is meer in ‘n onderbeklemtoonde sportiewe jas soos die Golf gekleë. Tog is die voorkoms onmiskenbaar sportief en doelmatig – veral die voorkant. Verder beklemtoon die twee uitlaatpype agter, rooi remknypers met “N”- insignia agter pragtige 19” sierwiele wat met Pirelli P-Zero 235/35R19 rubber geskoei is, die boodskap van verrigting hard en duidelik. Die amptelike bekendstellingskleur, genaamd “ Performance Blue” is defnitief ‘n aandagtrekker.

Binneruim en toerusting

Binnekant in die kajuit is die taal eksplisiet sportief. Diep sportsitplekke met “N” logos in ‘n mengsel van leer en Veloer oorgetrek val dadelik op, terwyl die afwerking en gehalte van die interieur tipies Europees is en goed vergelyk met die Duitse eweknieë. Toerustingvlakke is hoog en die i30N se standaard toerusting is klasleidend.

Die pragtige funksiebelaaide dik leeroorgetrekte sportstuurwiel met blou ritmodus skakelaars dra by tot die sportiewe gevoel in die kajuit wat ergonomies goed uitgelê en tog modern sportief vertoon.

Standaard toerusting sluit ondermeer in ‘n panoramiese glas sondak, 8“ raakskerm vir omtrent alle funksies wat ritinligting, vermaak, klank asook kommunikasie beheer insluit, verhitte voorste sitplekke en stuurwiel, ‘n koordlose laaioppervlak vir slimfone wat via Apple CarPlay of Android Auto kan skakel. Bluetooth koppeling met laaipunte is ook standaard. Vir die jaagduiwels bied die infostelsel ‘n rondtetyd meter asook ‘n skerm wat die G-kragte meet wanneer jy die i30N platvoet deur swiepe en draaie looi.

Enjin en verrigting

Uiteraard sal die belangrikste vraag by verrigtingsmotors altyd wees, hoe vinnig kan hy ry en hoe kragtig is hy werklik. Die i30N se 2.0 liter T-GDi turbo petrol enjin lewer ‘n maksimum van 202kW en 353 Nm se piekkragte en stuur die krag na die pad deur die voorwiele via ‘n juweel van ‘n 6-spoed handratkas. Vir optimale greep en verrigting word die veerstelsel elektronies beheer terwyl ‘n elektronies beheerde beperkte-gly ewenaar ook ingespan word. Die i30N neem slegs 6,1 sekondes om die 0-100 kpu lopie af te blits, met die topspoed amptelik as 250 kpu. Volgens Hyundai se amptelike syfers gebruik die i30N gemiddeld 8,5 liters per 100 km in ‘n gemengde siklus van stad- en ooppadry.

Verrigting en paddinamika

Tydens die plaaslike bekendstelling in die mooie Franschhoek omgewing het ons die warm Koreaan om ’n baie tegniese renbaan en deur die pragtige maar uitdagende bergpasse van die Franschhoek en Du Toitskloof berge gaan beproef. Ons het egter begin met ‘n tegniese slalom en rem-oefening waar dit duidelik was dat die i30N behoorlik, en in ons opinie oor uitsonderlike goeie remme en onderstelbalans beskik, wat minimale bakrol en ‘n skalpelskerp stuurstelsel tentoongestel het.

Daarna het ons die verrigtingsvermoë van die i30N om die baan beproef. Die ratkas beskik oor vyf ritmodusse, naamlik Normaal, Eko, Sport, “N” en “Custom”. Vir heerlike alledaagse ry met ouma agter die stuur, is “Normaal” of “Eko” dalk die mees gepaste opsie. Wil jy egter die baan of bergpasse gaan beproef, dan haak jy “N” of “Custom”. Laasgenoemde wat jyself kan pasmaak om jou bestuurstyl die beste te pas.

In my jaagsessies om die baan was dit duidelik dat Albert Biermann en sy span ongelooflike werk gedoen het om aan die i30N bogemiddelde hantering, greep en baanverrigtingsvermoë te gee. Met bykans geen bakrol, uitstekende greep, skerp remme en absoluut geen wringstuur, kon ek die motor teen hoër as verwagte spoed deur die draaie en kort bogge looi.

Druk jy die “N” – knop op die regterkant van die stuurwiel, laat jy die jaagduiwel in die Koreaan los wat dan die uitlaatstelsel, enjin, veerstelsel, ratkas en elektronika vir maksimum verrigting aktiveer.

Die resultaat is dat die uitlaatstelsel skielik begin knor, blaf en brul wanneer ratte verwissel word. Die stelsel maak ook dat die toere van die enjin outomaties by ratskakelings aangepas word om seepgladde oorskakelings en optimale verrigting te verseker. Volgens Hyundai kan die maksimum wringkrag met 8% verhoog word tot 378Nm vir tot 18 sekondes wanneer benodig, terwyl die “N” modus geaktiveer is ten einde maksimum verrigting te lewer.

Slotsom

Albert Biermann en sy span witjasse het omtrent ‘n wonderwerk verrig om met die i30N as ‘n eerste probeerslag ‘n indrukwekkende blitsbuks daar te stel. Veral die onderstel en veerstelsel sal puriste wat padinamika en hantering hoog ag, baie beïndruk.

Met die Type R en Megane RS Cup meer rengerig en baangefokus word ritgehalte asook rygerief ingeboet. Terwyl die i30N dalk nie heeltemal so skerp soos die die voorgenoemde twee vlamgatte op die renbaan sal wees nie, bied die Hyundai ‘n veel gemakliker en normale ry-ervaring vir die gesin, en sal nog steeds naweke op die renbaan met die hardebaarde kan kers vashou.

Teen net kort van R680 000 mag die pryskaartjie van die i30N dalk hoog lyk, maar die kompetisie gaan mank teen standaard toerusting wat die Korean binne konteks wel goeie waarde maak.

Hyundai Motors SA verwag om tussen 5 en 10 eenhede maandeliks aan entoesiaste te verkoop weens beperkte beskikbaarheid van die model.

Slegs Hyundai handelaars in Belville, Somerset-wes, Port Elizabeth, Durban Suid, Pinetown, Umhlanga, Richardsbaai, Oosrand, The Glen, Sandton, Roodepoort, Centurion, Wonderboom en Polokwane sal die i30N verkoop.

2020 Hyundai i30N prys in SA: – R679 900

Elke Hyundai i30N kom standaard met ‘n 7jaar/200 000 km waarborg, 5 jaar/75 000 km diensplan asook ‘n 7 jaar padbystanddiens ten einde kommervrye eienaarskap te verseker. Dienste moet elke 15 000 km/12 maande by enige Hyundai handelaar in Suid-Afrika, Botswana, Namibië en Swaziland gedoen word.