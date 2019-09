Wanfunksionele regering besig om landbou oor die rand te dryf

This post is also available in: English

Die wanfunksionele ANC-regering is aktief besig om die landbou oor ’n ekonomiese afgrond te dryf en is aandadig aan die versnellende tempo van vernietiging van Suid-Afrika se voedselsekuriteit.

Dit volgens mnr. Johan Steyn, voorsitter: TLU SA Oos-Kaap, na aanleiding van die onthulling dat die regering nie die Wêreld Dieregesondheidorganisasie (OIE) kon oortuig om Suid-Afrika as bek-en-klouvry te verklaar nie.

“Volgens ons inligting was die Departement Landbou, Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming veronderstel om twee voorleggings aan die OIE te doen,” sê hy. “Die doel hiervan was om ons land se bek-en-kloustatus heringestel te kry. By die eerste voorlegging wou Onderstepoort Veeaartsenykundige Instituut (OVI) nie die serologiese resultate vrystel nie omdat die departement vir OVI geld skuld. Met die tweede voorlegging wat nou moes plaasvind, kon Onderstepoort nie ontledings doen nie omdat daar geen monsters geneem is nie. Tegnici van Limpopo weier om monsters by beeste te neem omdat hulle nie oortyd daarvoor betaal word nie.”

Hy wys daarop dat die gevolge van die voortslepende verbod op uitvoere, die uitvoer van lewendige teeldiere, wild en vleis tot stilstand geruk het; terwyl die wolprys binne ’n jaar met amper 40% gedaal het, maar die wolskure is volgepak met wol wat nie uitgevoer kan word nie. Die prys van slagvee daal deurlopend, ondanks ‘n skaarste aan slagvee as gevolg van ’n langdurige en rampspoedige droogte. Die probleem het sy wortel in die rondloperdiere vanuit Zimbabwe en ander buurlande wat na willekeur die grens oorsteek omdat die vervalle grensheinings geensins meer deur die departement onderhou óf bestuur word nie.

Steyn sê dit is verregaande en onaanvaarbaar dat die bestaan van die grootste sektor in die landbou, naamlik die veebedryf, deur ’n wanfunksionele regering en sy onbekwame amptenare bedreig word.

“Ons pleit nie vir ons voortbestaan nie, ons eis dit van ’n regering wat veronderstel is om in diens van die burgery te wees,” sê mnr. Steyn. “Sommige rolspelers in die georganiseerde landbou beveel aan dat die probleem deur middel van mooipraatjies met die regering opgelos word. Myns insiens gaan dit, soortgelyk aan die SAPD wat die vernietiging van openbare eiendom bloot staan en monitor, absoluut geen vrugte afwerp nie. Daar word deur die boer belasting betaal, aan wetgewing voldoen en regulasies nagekom. In ruil daarvoor verwag ons dat die regering en hulle hoogsbesoldigde amptenary hulle take pligsgetrou en doeltreffend uitvoer. Dít tot voordeel van die ganse land en ál sy mense.”

Hy wys daarop dat baie van die wêreldklasstelsels wat Suid-Afrika as leier op vele landbougebiede gevestig het, deur bedryfsorganisasies, individue en ander in die landbou ontwikkel is.

“Dié kundigheid bestaan steeds in die privaatsektor en sal, tot nadeel van die staatskas en voordeel van landbou, aangewend word. Daar is byvoorbeeld private maatskappye wat die leemte wat Onderstepoort se verval teweeggebring het, uitstekend vul deur die vervaardiging van verskeie entsowwe en ander veemiddels. Dié kundigheid sal tot voordeel van die boer aangewend word om die hele sektor weer op ’n wenpad te plaas. Die feit is dat die regering besig is om homself irrelevant te maak,” sê hy.

“Die veebedryf dra aansienlik by tot die staatskas. Die sektor verdien waardevolle buitelandse valuta deur die uitvoer van wol, huide, vleis, wild en teelvee. Die uitvoer van feitlik al dié produkte is as gevolg van die bek-en-klouseer uitbraak vroeër vanjaar, verbied. Die veebedryf is ook een van die grootste verbruikers van mielies vir veevoer. Daarbenewens is die lewensvatbaarheid van besighede in die verskaffingsketting vir veemedisyne, veevoer, veehanteringstoerusting en -vervoer afhanklik van die veebedryf se vooruitgang.”

Bron: TLU SA