Waarom moet jy jou onderneming verseker?

Volgens Louan van Rooyen, aktuarishoof van Business OUTsurance, is die antwoord hierop nie so eenvoudig as wat ‘n mens dink nie.

“Mense wat die konsep van versekering verstaan, sal nie net die meeste uit hulle versekeringspremies kry nie, maar sal ook beter begrip hê oor hoe om hulle kontantvloei te struktureer en hulle risikoprofiel te beskerm,” sê Louan. Hy verduidelik dat die hoofgedagte agter versekering is om die lewensonderhoud van jou onderneming te beskerm deur die wisselvalligheid van kontantvloei uit te skakel en die moontlike opeenhoping van eisbare gebeurtenisse beter te bestuur.

Vervang ‘n enkele onbeplande uitgawe met ‘n klein maandelikse premie

Versekering stel jou in staat om ‘n enkele, onbeplande uitgawe (byvoorbeeld die aankoop van ‘n nuwe trekker nadat die oue gesteel is) met ‘n reeks kleiner beplande uitgawes, soos jou maandelikse versekeringspremies, te vervang.

Hy verduidelik dat versekering in teenstelling gesien kan word met ‘n maandelikse spaarplan. Versekering het een duidelike voordeel bo ‘n spaarplan deurdat, sou daar in die eerste maand iets onvoorsiens gebeur, daar genoeg geld beskikbaar is om die skadevergoeding te dek – wat nie noodwendig die geval is met ‘n spaarrekening nie.

Dit is ook belangrik om te begroot vir ‘n bybetaling, sodat, as iets onvoorsiens gebeur, jy genoeg geld het om die koste te dek. Sommige mense kies ‘n laer bybetaling omdat hulle ‘n klein verlies wil eis.

Ongelukkig het kleiner eise ‘n negatiewe impak op jou risikoprofiel – nie net met jou huidige versekeraar nie, maar ook ander versekeraars wat hulle eisgeskiedenis sal hersien wanneer hulle die maandelikse premie bereken. By OUTsurance word jou versekeringspremie volgens jou unieke risikoprofiel bereken.

Toegang tot die nodige fondse om jou onderneming in bedryf te hou

Jou onderneming kan moontlik die verlies van die trekker opneem, wat versekering onnodig sou maak. Maar wat as ‘n brand op jou plaas ontstaan ​​en al die geboue en toerusting in een voorval vernietig? Dit is hoogs onwaarskynlik, maar nie onmoontlik nie. Die kans is gering dat ‘n onderneming toegang sal hê tot die nodige reserwes om na ‘n voorval soos hierdie te herstel. Die goeie nuus is dat jou versekeraar oor die nodige fondse beskik om te help.

Hoe kan OUTsurance jóú onderneming help?

OUTsurance bied volledig aangepaste versekeringsoplossings, met dekkingopsies vir alles van jou plaasvoertuie tot jou vee.

Die beste van alles is dat jy persoonlike diens kan geniet – ‘n toegewyde OUTsurance-makelaar kan jou op jou plaas besoek om jou te help met advies, spesifiek vir jou landbouversekeringsbehoeftes.

Hierdie OUTsurance-makelaar sal dan ook in die toekoms as jou enigste kontakpersoon dien. As OUTsurance sê dat jy ‘altyd iets uitkry’, bedoel hulle dit werklik.

OUTsurance is nie net toegewyd daartoe om uitstekende diens te verskaf as jy eis nie; hulle is daartoe verbind om te verseker dat elke indiwidu diens van wêreldgehalte ontvang, elke keer wat jy met hulle werk.

Selfs as jy nie hoef te eis nie, kan jy steeds iets in die vorm van ‘n kontant OUTbonus kry.

Mnr van Rooyen sê dat hulle beplan om binnekort ‘n nuwe en verbeterde Business OUTbonus bekend te stel, maar tot dan kan ondernemings na drie eisvrye jare uitsien om 10% van hulle premies terug te kry in ‘n kontant OUTbonus.

Beskerm jou plaas en byna alles daarop met OUTsurance.

Kry onmiddellik ‘n sakeversekeringskwotasie, waarna jy ‘n ontmoeting met een van OUTsurance se toegewyde makelaars kan aanvra.

“Ek sien daagliks hoe versekering finansiële verligting vir ondernemings bring,” sê aktuarishoof van Business OUTsurance. “Mense is geneig om te dink dat ‘dit’ nooit met hulle sal gebeur nie. Die werklikheid is dat ‘dit’ enige tyd en met enigiemand kan gebeur.”

OUTsurance is ‘n gelisensieerde versekeraar en finansiëlediensteverskaffer. Die OUTbonus is ‘n standaard-produkeienskap, slegs betaalbaar na drie eisvrye jare en premie-afhanklik. Bepalings, voorwaardes en standaardtariewe geld.