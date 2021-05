Vuurwapenvoorstelle is irrasioneel

This post is also available in: English

Die minister van Polisie se konsepvoorstelle om die Wet op die Beheer van Vuurwapens te wysig en selfverdediging as ’n geldige rede om ’n vuurwapen te besit uit te sluit, is onverantwoordelik en irrasioneel, sê Uys van der Westhuijzen, voorsitter van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Landelike Beveiliging.

“Agri SA verwerp dit ten sterkste.” Verdere voorstelle oor die geldigheidsduur van ’n bevoegdheidssertifikaat en die verdere beperking op die aantal vuurwapens vir geleentheidjag en -sportskiet, is eweneens onaanvaarbaar.

Agri SA sal met insette van sy lede-organisasies kommentaar lewer op die voorgestelde wysigings en, waar nodig, met ander organisasies saamwerk om wysigings tot nadeel van mede-Suid-Afrikaners teë te staan.

“Dit is veral die verwydering en miskenning van die universele reg tot selfverdediging wat in die konsepvoorstelle ingesluit is wat met alle mag deur Suid-Afrikaners teëgestaan behoort te word,” sê Van der Westhuijzen.

Indien die voorstel oor selfverdediging deurgevoer word, is dit veral die boerderygemeenskap wat nadelig daardeur geraak sal word omdat hulle in afgeleë gebiede woonagtig is, ver van ’n naaste polisiestasie.

“Hulle is hoofsaaklik op hulself aangewese om hulle teen kriminele te beskerm.”

Die vierde kwartaal se misdaadstatistieke staaf reeds die kwesbaarheid van die landbougemeenskap teen aanvalle, met ’n styging van 64 gevalle vanaf die 2019/2020-jaar en ’n toename van vyf moorde vir dieselfde tydperk.

“Dié kwesbaarheid en die polisie se onvermoë om die landelikebeveiligingstrategie ten volle te implementeer, met verdere uitstelle van implementeringsdatums vir die strategie, laat die boerderygemeenskap dus kwesbaar om homself teen misdaad te beskerm,” maan Van der Westhuijzen.

Die afskaling in die polisie se begroting vir sigbare polisiëring sal die polisie se vermoë beperk om doeltreffend teen misdaad op te tree. “Die styging in die land se moordsyfer in die vierde kwartaal bevestig net weer die noodsaak vir landsburgers om hulleself te beskerm. Die voorgestelde wysigings aan selfverdediging maak dus verseker nie sin nie!”

Van der Westhuijzen verseker dat Agri SA en sy lede ten sterkste gekant is teen van die voorgestelde wysigings en dat hy sterk standpunt in sy kommentaar daarteen sal inneem.

“Die polisie se onvermoë om sy grondwetlike verantwoordelikheid na te kom om alle Suid-Afrikaners teen misdaad te beskerm, plaas dié verantwoordelikheid op gewone landsburgers. Die verwydering van die reg tot selfverdediging maak dit vir seker nóg makliker vir misdadigers”.

Bron: Agri SA