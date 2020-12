VS steier onder 10 plaasmoorde sedert April 2020

This post is also available in: English

Die onlangse plaasmoord van Poenkie Bisset van Smithfield, bring die aantal plaasmoorde in die Vrystaat op tien te staan.

Die Vrystaat is gedurende 1 April tot 30 November 2020 deur 53 plaasaanvalle op landbougrond geruk. Die Bisset moord te Smithfield is die 10de moord op landbougrond sedert April 2020.

Volgens dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-analis van Vrystaat Landbou (VL), het daar in dieselfde periode verlede jaar (2019) 34 plaasaanvalle wat 6 moorde insluit, plaasgevind. “Dit dui dus op ʼn toename van 19 plaasaanvalle / moorde (35,9%) in die Vrystaat.” sê Buys.

Sy noem verder dat daar in die oorgrote meerderheid van aanvalle/moorde (28) kontant, selfone of vuurwapens geroof is terwyl daar in drie aanvalle ook voertuie van slagoffers geroof is. In nege voorvalle is niks geroof nie danksy die vinnige reaksie van die slagoffers om weerstand te bied. In drie aanvalle is skape en beeste geroof en is daar in drie ander aanvalle gepoog om diere te roof (veral beeste oorgrens). Buys het ook uitgewys dat die meeste van die plaasaanvalle of –moorde gedurende November (12) plaasgevind het.

Daar word dus ʼn toename in plaasaanvalle en –moorde bespeur in November 2020 en die aanloop tot die feesseisoen kan moontlik bydra tot ʼn verdere toename. Intussen sê Jacobus Stroebel, streekverteenwoordiger van Vrystaat Landbou, dat “die brutale moord op Bissett net weereens op die weerloosheid van landbouers wys, veral ons ouer mense.”

Dit is belangrik dat boere hulself, hul gesinne en werkers bemagtig en hul weerloosheid so ver moontlik verminder deur altyd paraat te wees.” Hy wys weer daarop dat dit uiters noodsaaklik is dat landbouers moet deel vorm van georganiseerde veiligheidstrukture in hul omgewing.

Die drie verdagtes wat in verband met Bisset se moord in hegtenis geneem is, verskyn weer vandag (21 Desember) in die hof.

Bron: Vrystaat Landbou