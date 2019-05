Vrystaat Landbou eis sterk optrede van wetstoepassers oor miltsiekte

This post is also available in: English

“Vrystaat Landbou (VL) spreek ernstige kommer uit oor die uitbreek van miltsiekte in Lesotho. Dit kan katastrofiese gevolge vir die vleisbedryf in die provinsie inhou.” Só sê Francois Wilken, president van VL, nadat ’n uitbreking van dié siekte naby Maseru in Lesotho bevestig is.

Volgens hom het VL oor ’n tydperk van 15 jaar die regering in en uit die hof van die gevare by die Lesotho-grens probeer bewus maak. “Dit het telkens op niks uitgeloop nie en het die owerhede weggestap van hulle verantwoordelikhede om hul burgers te beskerm in situasies soos dié wat nou ontstaan.” Hy meen die owerhede het herhaaldelik opdragte wat deur die hof aan hulle opgelê is verontagsaam en sodoende het die finansiële las vir VL te veel geword om in die howe daarmee voort te gaan.

“Ons eis saam met ander rolspelers in die bedryf sterk optrede en verantwoordelikheid van die Departement van Landbou en wetstoepassers om die dreigende krisis met die nodige erns aan te spreek,” sê Wilken.

Deur slegs ’n verbod op invoer van vee en wol te plaas, sal nie die probleem aanspreek nie. “Groot probleme by dié grens is veediefstal en onwettige weiding van vee vanuit Lesotho. Dit moet gesamentlik deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, die Suid-Afrikaanse Polisiediens en veeartse wat onder die Departement van Landbou resorteer aangespreek word deur die nodige skutte in plek te stel. Die meeste vee kom onwettig oor die grens en nie by wettige toegangsroetes of grensposte nie.”

’n Verdere bron van kommer vir VL is die toenemende gevalle van plaasaanvalle deur Lesotho-burgers op landbouers in die Vrystaat, en selfs sover as die Wes-Kaap. Volgens Wilken sal VL so spoedig moontlik dié situasie met die nodige owerheidsinstellings opneem.

“Ons doen ’n beroep op ons lede om alle relevante inligting aan VL se kantoor deur te gee, sodat ’n doelgerigte aksie geloods kan word.”

Bron: Vrystaat Landbou