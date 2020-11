Vrystaat Landbou beplan plaasmoord protes in Hennenman

This post is also available in: English

Vrystaat Landbou het vandag ‘n beroep op die organisasie se lede gedoen om die Hillsgesin op Maandag 16 November in Hennenman te ondersteun.

Dit is in die lig van die plaasaanval in Hennenman waarin Pieter Hills vermoor en sy seun, Eddie, aanvanklik ernstig gewond en gister oorlede is. Vrystaat Landbou (VL) beoog om die borgtogaansoek van die vermeende plaasaanvallers by te woon.

“Howe moet kennis neem van die publiek se woede en frustrasie met moord in die landelike gebiede. Die hof moet ons in ag neem wanneer borg oorweeg word aan beskuldigdes wat misdade in landelike gebiede pleeg, spesifiek plaasmoorde,” sê Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou (VL), Hierdie aankondiging volg ook na die jongste plaasaanval in Odendaalsrus op die Regalgesin. Hiertydens is Mark Regal noodlottig gewond.

“Ons land het nog ‘n boer, ‘n voedselprodusent, verloor. Die misdaad aanslag op die landbousektor en in ons land duur onophoudelik voort en dit is onaanvaarbaar. Landbouers, maar ook die publiek as ’n geheel, is nie meer bereid om die wetteloosheid toe te laat nie”, het Wilken gesê.

Die reëlings van die protes-aksie sal binnekort bekend gemaak word. VL sal toesien dat die protes fokus op die veldtog van #StopPlaasmoorde. Alle organisasies en lede van die publiek is welkom om VL te kontak vir meer besonderhede oor die protes aksie en deelname is vrylik, maar met die versoek om te alle tye binne die wet en die protesreëlings op te tree.

Bron: Vrystaat Landbou