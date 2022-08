Vroueboer die sukses agter Simply Bee

Helena van der Westhuizen van Hopefield is die eienaar van Simply Bee. Simply Bee gebruik heuning, byewas en byebrood uit hulle heuningkorwe vir die vervaardiging van ՚n wye reeks skoonheid- en ander produkte wat landwyd en in die buiteland beskikbaar is.

Simply Bee se fabriek, winkel, dekorwinkel, spa en waarnemingsentrum vir leerders is in Kerkstraat in Hopefield in die Wes-Kaap.

Agtergrond

Helena se belangstelling in bye kom van kleintyd af. Haar pa, Derick Hugo, het ՚n byekorf by sy skoonpa as trougeskenk gekry met die woorde: “As jy eendag nie kan konfyt koop nie, sal jou vrou darem heuning hê om op haar brood te smeer.” Derick het in die vyftigerjare met bye begin boer. Hy het al die jare sy eie korwe gehad, maar hy kon eers na sy aftrede in 1994 die stokperdjie in ՚n sake-onderneming omskep. Hy het aanvanklik heuning uit sy vyftig korwe verkoop en later ՚n heuningdepot, Die Byenes, op die dorp bedryf waar heuningverskaffers heuning kon koop.

Derick was ook geïnteresseerd in die ratels wat soms die korwe oopgebreek het. Hy het bevind dat die ratels nie as sodanig agter die heuning aan was nie, maar eerder die jongbylarwes in die korf. Tot vandag is Simply Bee se korwe op staanders gemonteer om dit uit die kragtige kloue van honger ratels te hou.

Produkte van Simply Bee en Hugo Apothecary.

Helena kom huis toe

In 1997 is Helena saam met haar eerste man na die VSA waar hy aanvanklik net ՚n paar jaar sou werk. Uiteindelik het die egpaar vyftien jaar lank in die staat Oregon gewoon voordat Helena en haar twee dogters, Bianca en Heidi, in 2009 na Suid-Afrika teruggekeer het. Haar seun, Ralf, is steeds daar. Pierre, Helena se tweede man, het soos ՚n kind in die Hugo-huis grootgeword en Derick was altyd baie geheg aan hom.

Daardie jare was Helena nog op skool. Die twee is uiteindelik met ander persone getroud. Hulle het mekaar na 24 jaar op haar ma se begrafnis raakgeloop. Sy en Pierre, wat twee kinders, JeanPierre en Michelle, uit sy eerste huwelik het, is in 2010 getroud. Hulle het ses kleinkinders. Die egpaar is mede-eienaars van Simply Bee.

“Pierre speel ՚n geweldig belangrike rol en sonder sy harde werk sal die besigheid nie bestaan nie. Hy is ՚n wonderlike byeboer wat reeds drie mense opgelei het om ook met bye te werk.” Voor Helena se terugkeer het haar pa, wat toe al in sy sewentigs was, op ՚n dag vir Pierre gevra of hy die byeboerdery wil oorneem. Toe hy instem, het Derick hom twee jaar lank alles van die bedryf geleer voordat hy aan kanker oorlede is.

Simply Bee se produkte word onder meer in die winkel op Hopefield en aanlyn verkoop.

Eerste produkte

Terwyl Helena nog in die VSA was, het sy begin navorsing doen oor die gesondheidsvoordele van natuurlike byewas en propolis, wat in pront Afrikaans byebrood, ՚n mengsel van stuifmeel en heuning, is. Sy het haar reeks in 2011 met vyf produkte, naamlik ՚n lipsalf, antiseptiese salf, seep, handeseep en handeroom, afgeskop. Die produkte is in die braaikamer in die gesin se huis in Hopefield ontwikkel.

Omdat Helena ՚n hipersensitiewe vel het wat onder meer vir alkohol en sintetiese geur- en kleurstowwe allergies is, wou sy middels skep wat sy self kan gebruik. Monsters van die produkte is destyds aan familielede en vriende uitgedeel om hulle menings te kry. Helena onthou hoe hard hulle dikwels dwarsdeur die nag gewerk het om die houers gevul en geëtiketteer te kry sodat dit vir die mark gereed is.

Al die produkte word steeds in klein hoeveelhede met die hand gemaak en verpak, al gebruik hulle groot handstaafmengers en ՚n masjien wat die korrekte hoeveelheid afmeet. Elke houertjie word egter steeds met die hand onder die tuit gehou en die etikette met die hand geplak.

Produkte

Die eerste Simply Bee-produkte is in Maart 2011 verkoop. Vandag bestaan die reeks uit 78 produkte, wat onder meer Anti-age (gepak met heuning), Propolis Serum, Propolis Balm, Antiseptic Balm en Body Butter insluit. Die reeks is by meer as 500 winkels landwyd beskikbaar, insluitend by gesondheidswinkels, lughawewinkels, apteke, salonne, boetieks en padstalle. Dit is ook in Namibië, Zimbabwe en Mauritius, asook die VSA, Brittanje en Nederland beskibaar. Daar is ook ՚n reeks produkte vir troeteldiere beskikbaar. Hulle vervaardig ook politoer vir ՚n vervaardiger van hout-braaibykomstighede en vir leerhandsakke.

Helena en Pierre van der Westhuizen van Simply Bee het vyf kinders en

ses kleinkinders.

Werkskepping

Die bedrywighede verskaf werk vir 22 inwoners van Hopefield en ook vir 9 werkers regoor Suid-Afrika. “My grootste wens was om vir Hopefield se mense werk te skep — op so ՚n klein dorpie is werk baie skaars.”

Nuwe reeks

Tydens die Covid-19-inperking het Helena ՚n nuwe luukse botaniese reeks ontwikkel. Die reeks is heelwat duurder as die Simply Bee-reeks en is op ՚n heel ander mark gerig. Die reeks bestaan uit tien produkte en 75 vlugtige olies en is verpak in wit-enblou houers wat onder die naam Hugo Apothecary bemark word. “Die doel met die Simply Bee-reeks was om natuurlike, organiese handgemaakte produkte van goeie gehalte teen ՚n bekostigbare pryse te verkoop en die middelman uit te skakel. Die grootste uitdaging is om die digtheid van die produkte konstant te handhaaf ten spyte van die natuurlike grondstowwe wat van jaar tot jaar verskil.”

Byeboerdery

Simply Bee se byekorwe staan net tussen fynbos wat minstens tien kilometer weg is van enige kommersiële monokultuurgewasse. Geen stuifmeel of prinsesselei, (royal jelly) wat deur die werkerbye vir die koningin gevoer word, word geoes nie. Slegs die wasdoppies wat van die selle geskraap word wanneer die heuning geoes word, word gebruik. Die enigste propolis, oftewel byebrood, waarmee die bye openinge in die korf verseël, word geoes.

Voorts word die bye glad nie verskuif of vir bestuiwingsdienste gebruik nie. Geen bykomende voeding in die afseisoen of medisyne word gegee nie. Daar word wel gesorg dat die bye altyd genoeg vars, skoon water het. Fynbosheuning word beskou as gesonder as ander heuning. Dit kan waarskynlik toegeskryf word aan die groot verskeidenheid plantsoorte waarop die bye voed. Die meer as 500 fynbosspesies sluit onder meer boegoe in wat op sigself gesondheidsvoordele inhou. Die probleem met fynbos is dat die oes wisselvallig is en nie altyd ewe veel heuning lewer nie.

Tweede mentor

Na Derick se dood het sy beste vriend, Charl Baard, hulle mentor geword. Volgens Helena het hy drie reëls gehad waarby hulle steeds hou, naamlik: Jy koop niks op skuld nie, jy sit alles wat jy maak terug in die onderneming, en jy hou jou saak so klein as wat jy kan so lank as wat jy kan. Hy het ook geglo dat ՚n mens nie sommer jou onderneming aan iemand verkoop wat nie die waardes en beginsels van die onderneming deel nie. Dit is dié dat hulle steeds op Hopefield is, al raak die gehuurde geboue waarin hulle hulle saak bedryf ՚n bietjie knap. Om die rede het Pierre ՚n eiendom op Koperfontein, sowat 7 km daarvandaan, gekoop waarheen hy sy korf- en uitswaaitoerusting verskuif het.

Waarnemingsentrum

Helena is ernstig oor die volhoubare benutting van bye. Om jong kinders meer te leer oor bye, is ՚n waarnemingsentrum in 2014 by Simply Bee se perseel ingerig. Hier lig Heidi skoolgroepe in oor die waarde van bye. Vir die doel het Heidi ՚n reeks boekies, Stella the Bee, geskryf.

Vir meer inligting kontak Simply Bee by 022-723-0569 of stuur ՚n e-pos na info@simplybee.co.za of info@hugoapothecary.com. Besoek die webtuiste www.simplybee.com of hulle Facebookblad by Simply Bee Natural Beeswax Products.