Vragvervoer loop soos ‘n droom: Scania lewer betyds af, elke keer

Padvervoer is een van Suid-Afrika se belangrikste handelsare wat die ekonomie aan die gang hou. Daar is baie logistieke maatskappye wat verseker dat die rakke volgepak bly elke keer as jy jou plaaslike supermark besoek. Maar die bedryf het sy uitdagings. Om duisende kilometer elke maand te reis, eis ‘n tol op die vragmotor en die bestuurder.

Nick Wood van Matumi Fresh naby Hazyview verduidelik hoe hy die uitdagings wat die logistieke onderneming inhou, hanteer. “Matumi Fresh lewer vanaf 1995 vars produkte in verkoelde vragmotors aan afgelëe vakansie-oorde. In 2017 het ons ons eerste Scania gekoop en was van toe af nog nie ‘n oomblik spyt nie.”

Volgens Nick het Scania eenvoudig bo die mededingers uitgestaan. “Scania bied ‘n algehele oplossing, van finansiering tot naverkopediens, en ek het nog nooit ‘n enkele probleem met hulle gehad nie.”

Een van die belangrikste kenmerke wat Nick die meeste beïndruk, is dat hy sy Scania-vragmotors by enige Scania-handelaar regoor Suid-Afrika kan laat versien. Daar is geen staantyd waar vragmotors van die pad af geneem moet word om na ‘n spesifieke diensstasie te gaan nie. Die vragmotors kan by enige Scania-handelaar gediens word, waar hulle ook al in die land is om aflewerings te maak. “Dit verhoog produktiwiteit, wat natuurlik tot beter winste lei. Ek weet dat my vragmotor binne 24 uur terug op die pad sal wees om geld te verdien,” verduidelik Nick.

Hy sê ook dat Scania ‘n uitstekende diensstandaard het, maak nie saak na watter handelaar hy kies om sy vragmotors te stuur nie. Die diens is dieselfde, of dit nou in Johannesburg, Nelspruit of Kaapstad is. In die afgelope vier jaar was daar nog nooit ‘n geval waar hy moes wag vir onderdele om die vragmotors te versien nie.

Nickhet onlangs sy oudste Scania ingeruil op twee nuwe modelle. “Die waarde wat hierdie vragmotors ná vier jaar behou, is uitsonderlik,” sê Nick.

Vanaf 2017 het Nick sy Scania-vloot uitgebrei om tien vragmotors in te sluit. Hy is die trotse eienaar van nege Scania R460’s en een R560 V8.

“Scania se brandstofverbruik is die beste in die bedryf. Ek het ‘n afname van 28% in brandstofverbruik ervaar vandat ek by Scania aangesluit het. Ek het ook gesien dat die nuwer modelle 11% meer brandstofdoeltreffend is as die ouer Scania’s. Dit beteken dat ek elke maand duisende rande op my brandstofrekening bespaar.”

Afgesien van die brandstofdoeltreffendheid en uitstekende diens, verseker Scania ook betroubaarheid en gemak vir die bestuurder. “Die bestuurders is trots om met Scania-trokke te ry. Die gerieflikheid van die kajuit beteken dat hulle verder kan ry voor hulle moeg word, en dit stel my in staat om ‘n vinnige en betroubare diens aan my kliënte te lewer.”

Elke Matumi Fresh-vragmotor ry ‘n gemiddelde afstand van 15 000 km per maand. Deur al die miljoene kilometer wat Nick se vragmotors die afgelope vier jaar gesamentlik gereis het, het hy nog nooit een geval gehad waar sy Scania langs die pad moes staan nie. “Ons versien die vragmotors wanneer hulle versien moet word, en hulle bly betroubaar.”

Om ‘n Scania te besit, beteken dat jy eersteklas gerief, uitstekende diens en ongeëwenaarde betroubaarheid ervaar. Jy kan meer tyd bestee om jou besigheid uit te brei en minder tyd spandeer om probleme op te los.

