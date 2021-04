VOLVO S90 D5 AWD INSCRIPTION: Die beter alternatief

This post is also available in: English

Deur DIRK GALLOWITZ van Ultimate Drive

Die Volvo’s van weleer het die reputasie gehad dat hulle ontwerpers eerder op funksionaliteit en ingeneursintegriteit, veral ten opsigte van veiligheid, gefokus het, as wat daar aan estetika aandag gegee is.

Die jongste generasies Volvo voertuie uit die pen van voormalige ontwerphoof Thomas Ingenlath, het daardie filosofie egter nek-om gedraai met die nuutste modelle wat op gelyke voet kan kompeteer met die mooiste ontwerpe in elke segment waarin hul meeding.

Die 2020 S90 vlagskip sedan, wat ontwerp inspirasie gaan put het by die klassieke skoonheid van die P1800 koepee, is ‘n sprekende voorbeeld daarvan. Met skoon gebeitelde lyne en sagte kurwes wat esteties die oog streel, is die 2020 S90 vir my een van die mooiste weelde sedans wat geld kan koop.

Die voorste sierrooster met 23 “tande” wat netjies geplaas is tussen die groot hoofligte met LED dagryliggies wat Thor se hammer uitbeeld, skep ‘n vooraansig van klassieke styl en verskuilde aggressie.

Die S90 is ‘n imponerende voertuig in terme van grootte met ‘n lengte van byna 5 meter wat netjies in ‘n elegante en stylvolle bakontwerp geklee is om gesofistikeerde weelde na buite te straal.

Ons toetsmotor was die luukse “Inscription”- model wat met subtiele chroom afwerking en pragtige 19” allooiwiele afgewerk is en behoorlik aandag getrek en komplimente ontlok het waar ons ookal gestop het.

Binne is die kajuit ‘n toonbeeld van weelde en klassieke eenvoud met skoon lyne en kliniese modern ontwerp. Sagte Nappa leer is gebruik om die sitplekke, deurpanele, voorpaneel asook stuurwiel en rathefboom te beklee. Die voorste sitplekke bied elektriese verstelling en ons toetsmodel het ook oor die opsionele verhitting en masseerfunksies vir die voorste sitplekke beskik. Dofgepoleerde metaalafwerking vir onder meer die luginlate en skakelaars het visueel beïndruk. Volvo se 9” tableagtige raakskerm vorm die fokuspunt op die voorpaneel en werk heerlik intuïtief en gebruikersvriendelik met wat Volvo noem “Sensus Connect” en beheer onder meer klank, kommunikasie, navigasie, motor- en ritinligting asook die klimaatbeheerstelsel.

Volvo is befaamd vir passasierveiligheid en die 2020 S90 bied uiteraard ‘n omvattende arsenaal van passiewe en aktiewe veiligheidstelses om die bestuurder en insittendes te beskerm. Die S90 bied ondermeer ses lugsakke, ‘n waarskuwingstelsel wanneer voetgangers en groterige diere dalk in gevaar van ‘n botsing kan wees, noodremming asook aanpasbare spoedbeheer vorm ook deel van standaardtoerusting. Verder help Volvo se uitstekende “Pilot Assist”-stelsel om die voertuig in die middel van die baan te hou vir 15 sekondes indien die bestuurder geen stuurverandering sou maak nie. Die stelsel werk uitstekend en is na my mening klasleidend.

Tydens ons toetsperiode het ons die 2020 S90 D5 AWD Insignia oor ‘n verskeidenheid van roetes in die Wes-Kaap, Weskus en Boland geneem en was beïndruk met die uitsekende veerstelsel en sublieme rit oor al die verskillende padoppervlaktes wat selfs grondpadry ingesluit het. Die kajuit was verstommend goed geisoleer en grafstil ongeag die padoppervlak of windsterkte buite ook danksy dubbel geglassuurde vensterglas.

Aandrywing is danksy ‘n 2.0 liter viersilinder dieselenjin, wat dalk op die oog af effe klein klink vir die groot luukse wa, maar dan het Volvo se witjasse twee fris turbo-aanjaers aan die enjin vasgeskroef. Hierde menere sorg vir piekkragte van 173kW en 480Nm danksy Volvo se innoverende “PowerPulse” tegnologie wat ook help om turbotraagheid tydens lae toere wanneer vinnige versnelling nodig is, teen te werk. Die stelsel maak gebruik van ‘n ekstra 2.0 liter “houer” gevul met lug wat dan teen hoë druk in die turbo’s ingespuit word. Die resultaat is uitstekende en seepgladde kraglewering vanaf lae toere vir indrukwekkende versnelling vir so ‘n groot weeldewa. Aandrywing is na al vier die wiele via bykans soomlose oorskakelings van die 8-spoed outokas wat perfek by die enjin pas vir uitstekende verrigting en brandstofekonomie.

Die gevolg is dat die sublieme rit en uiters stil kajuit met die uitstekende opsionele Bang & Olufsen klankstelsel gekomplimenter word, ten einde enige rit ‘n byna gewyde affêre te maak. Wat ‘n heerlike toermotor is die S90 nie!

Teen ooppad spoed van 120kpu loop die Volvo teen slegs 1800rpm wat vir ons ‘n indrukwekkende gemiddelde verbruik van 6,7l/100 km oor bykans 1500 kilometer gelewer het.

In kort is die S90 se swakpunt die feit dat dit ‘n groot sedanmotor is. Vandag se kopers is ingestel op luukse es-joe-wees met die luukse sedanmotor wat deur uitsterwing in die gesig gestaar word – veral in Afrika – ook vanweë ons swak paaie. Tog bly ‘n heerlike luukse toermotor my keuse bo die van ‘n hoër-op-die-wiel voertuig soos ‘n SUV. Ek verkies my sitplek nader aan die pad, die laer gravitasiepunt vir beter rygenot en dinamika waar ek ook veiliger en vinniger deur die draaie kan sool.

Teen ‘n prys van R1-miljoen rand (sonder die opsionele ekstras) kompeteer die S90 ongelukkig in Suid-Afrika teen meer “gerekende” luukse sedans soos Mercedes se E-Klas en die BMW 5-reeks. Terugkooppryse wat maar sukkel om by die kompetisie kers vas te hou, tel ook teen die groot Sweed.

Tog bly die Volvo, wat my betref, die beter alternatief. Gaan ry hom en ervaar dit eerstehands.

Kernsyfers:

Model: Volvo S90 D5 AWD Inscription

Enjin: 1 969 cc, 4-silinder twin-turbo diesel

Ratkas: 8-gang outomaties

Kragsyfers: 173 kW @ 4 000 rpm, 480 Nm @ 1 750-2 250 rpm

Verrigting: 0-100 in 7.0 sek

Topspoed: 240 km/h

Bagasieruim: 500 l

Verbruik: 4.8 l/100 km (amptelik)

CO² uitlate: 127 g/km

Prys; R999 100